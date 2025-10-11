Из-за российских обстрелов энергетики в Украине будут проблемы с газом и его будут экономить, не включая отопление.

На фоне российских ударов отопительный сезон будут пытаться максимально отсрочить. Об этом сказал нардеп и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в программе "Суперпозиция".

"Надо смотреть правде в глаза - с газом будут проблемы, учитывая последние удары по добыче. С балансом газа проблемы и нам будет его не хватать. Газ будут экономить. Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше его сожгут. И поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона", - сказал он.

Также Кучеренко прокомментировал бурную реакцию общества на последний обстрел. По его мнению, многие люди нерационально воспринимают ситуацию.

"Война идет! Уже забыли 2022-2023 годы, и какие тогда были зимы? Последний год ударов по энергетике почти не было, и многие расслабились. Очень нервная реакция была на то, что вчера (10 октября) были перебои со светом, водой и транспортом. Давайте еще на Майдан выходить... К сожалению, мы в состоянии войны, и враг очень мощный. Отопительный сезон только начинается. Психологически надо над собой работать", - высказался нардеп.

Отопительный сезон 2025 - что известно

Напомним, что на фоне ударов россиян по энергетике уже в нескольких городах предупредили о сложном отопительном сезоне. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сказал, что зимой могут отключать свет и газ. Он говорит о сценарии, когда будут выключать газ для нескольких микрорайонов.

Во Львове уже отложили начало отопительного сезона на несколько недель. Мэр Андрей Садовый призвал жителей обеспечить себя альтернативными источниками тепла и помочь тем, кто не справится самостоятельно.

Между тем, как рассказал народный депутат Роман Костенко, россияне изменили тактику обстрелов энергетической инфраструктуры. Они бьют по крупным электрогенерирующим объектам и начали выбивать трансформаторные станции возле городов и поселков. А в Минэнерго добавили, что россияне атакуют регионы один за другим, пытаясь нанести максимальный ущерб.

