По форме людей на российской стороне было понятно, что это не пограничники, говорят в Эстонии.

Вечером 10 октября на границе Эстонии с Россией заметили передвижение многочисленного отряда вооруженных мужчин. Из-за этого Департамент полиции и пограничной охраны временно закрыл проезд через т.н. Саатсеский сапог на восточной границе Эстонии, сообщает ERR.

В Департаменте также показали кадры, на которых можно заметить семерых вооруженных мужчин на дороге. Решение о закрытии дороги, которая частично проходит по территории Псковской области РФ, приняли для предотвращения возможных провокаций и инцидентов.

"В пятницу, 10 октября, наши патрули в течение всего дня отмечали, что на российской стороне в районе Саатсе наблюдается значительно более активная деятельность, чем обычно. Мы видели передвижение различных вооруженных групп на границе и в непосредственной близости от нее. По форме одежды было ясно, что это не пограничники", – сказал начальник бюро пограничной охраны Лиунаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Меэлис Саарепуу.

Он добавил, что эти группы выдвигались на дорогу, начиная с 15:00. И если сначала они двигались по этой дороге, то в какой-то момент они просто решили выстроиться поперек нее.

"Для нас это было явной опасностью. Мы начали останавливать автомобили по обе стороны Саатсеского сапога, объясняли ситуацию, предупреждали о патрулировании в этом районе. Большинство водителей продолжили движение, некоторые развернулись", – продолжил Саарепу.

Когда Пограничная служба Эстонии запросила у российской стороны информацию о том, что происходит в их районе, там ответили, что это "абсолютно штатные мероприятия".

Эстония и Россия

Не так давно несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там 12 минут, после чего в сопровождении истребителей НАТО покинули его.

После этого инцидента Эстония активировала статью 4 НАТО и вызвала посла РФ. Таллинн назвал действия Москвы "беспрецедентно дерзкими".

На фоне инцидента в Эстонии заявили о готовности разместить на своей территории британское ядерное оружие.

