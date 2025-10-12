Осадков станет гораздо меньше, а солнца больше.

Под конец недели, 12 октября, погода в Украине изменится в лучшую сторону. Температура слегка повысится, дождей станет меньше и ожидаются солнечные прояснения. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие дожди. Температура тут будет в пределах +11°...+13°, а на Закарпатье воздух прогреется до более приятных +16°.

В северных областях осадки прекратятся. Днем будет облачно с прояснениями. Температура в пределах +11°...+14°.

Видео дня

На востоке Украины воскресенье тоже будет сухим и с солнечными прояснениями. Тут столбики термометров покажут комфортные для осени +13°...+15°.

В центральной части также обойдется без существенных осадков. Днем будет облачно с солнечными прояснениями. Температура от +11° до +13°.

Жителей юга Украины ждет облачная погода с прояснениями, которая будет чередоваться с небольшими дождями. Воздух тут прогреется до +14°...+16°.

12 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

12 октября - Проха, Тараха и Андроника. По приметам, если утром много росы, то в ближайшие дни ожидается хорошая погода. Если идет дождить, то и в ближайшие несколько дней осадки продолжатся.

Вас также могут заинтересовать новости: