Хотя Mirage 2000 прекрасно прослужил в течение всего срока эксплуатации, компания Dassault заявила, что близится завершение истории этого знаменитого истребителя.

Французские истребители Mirage 2000 являются одним из самых маневренных боевых самолетов. Их эксплуатируют в разных странах мира - в том числе, в Украине.

Этот самолет был произведен французской аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Mirage 2000 является компактным, но очень эффективным, рассказывает ресурс Slash Gear.

Каждый этап создания самолета контролировался компанией. Компоненты для его производства создавались на разных заводах Франции. С самого начала работ к проекту было привлечено подразделение Dassault в Сен-Клу. Именно здесь был разработан первый прототип Mirage 2000 в 1977 году. В этом месте располагались инженерные бюро, исследовательские лаборатории и мастерские компании.

"Фюзеляж для Mirage 2000 был построен на заводе компании в Аржантей, который также выполнял такую же работу для других моделей Mirage, появившихся позже. Окончательная сборка истребителя происходила на заводе Dassault в Мериньяке, где не только осуществлялось строительство, но и проводились летные испытания", – рассказывают авторы.

Первый полет Mirage 2000 состоялся чуть более чем через два месяца после ввода истребителя в эксплуатацию. Благодаря своей скорости и маневренности этот самолет стал универсальной силой, мог развивать скорость более 2 Махов и успешно летать на низких скоростях. Кроме того, самолет может поддерживать высокие углы атаки даже при транспортировке оружия.

Истребитель Mirage 2000 от Dassault имеет одноместную или двухместную конфигурацию. В одноместном варианте он оснащен двумя 30-мм пушками, а в типичных боевых ситуациях Mirage 2000 использует шесть ракет Missile d'Interception et de Combat Aérien (MICA).

"Это ракеты "воздух-воздух", которые могут лететь со скоростью 4 Маха и поражать цели на ближних и дальних расстояниях. Хотя Mirage 2000 прекрасно прослужил в течение всего срока эксплуатации, компания Dassault заявила, что близится завершение истории этого знаменитого истребителя", – говорится в материале.

Преемником Mirage 2000 постепенно становится Rafale от Dassault. Этот истребитель активно используется французскими воздушно-космическими силами, французским флотом, а также другими странами.

Как и Mirage 2000, истребители Rafale способны поражать цели с большого расстояния и эффективно действовать во время полетов на низкой высоте. Пилот может выполнить как воздушные, так и наземные атаки. Также борт может использоваться для разведки.

"Rafale также отличается своей передовой электронной системой вооружения, что делает его истребителем, который Франция планирует использовать и в будущем", – констатировали авторы.

Каким странам запрещено иметь истребители

Знали ли вы, что есть пять стран, которым запрещено иметь передовые истребители. Они не имеют права их купить из-за санкций, эмбарго и других факторов.

Среди таких стран – Северная Корея. Хотя у нее есть самолеты – старые МиГ-21, из-за дефицита топлива они не часто эксплуатируются.

Формального запрета для КНРД нет. Но Пхеньян фактически изолирован, поскольку действуют санкции ООН за его ядерную программу.

