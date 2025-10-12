Источники утверждают, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставил разведданные об уязвимостях этих объектов.

В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам, чтобы ослабить экономику Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

Как пишет Financial Times, по данным нескольких украинских и американских чиновников, знакомых с этой кампанией, американская разведка поделилась с Киевом информацией, которая позволила нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта.

Как рассказали FT осведомлённые источники, американская разведка помогает Киеву в планировании маршрутов, высоты, времени и принятии решений по миссиям, что позволяет украинским беспилотникам дальнего действия, предназначенным для одноразовых атак, уклоняться от российской противовоздушной обороны:

"Три человека, знакомые с операцией, сказали, что Вашингтон был тесно вовлечен во все этапы планирования. Один из американских чиновников сказал, что Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставил разведданные об уязвимостях этих объектов".

При этом другие участники операции отмечали, что США также определили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал украинские беспилотники "инструментом" Вашингтона для подрыва российской экономики и подталкивания Путина к урегулированию.

Трамп открыто выражал свое разочарование Путиным со времени саммита на Аляске, который не принес ощутимых результатов. По словам источников FT, это стало одним из факторов, повлиявших на изменение позиции Трампа в пользу более мощных ударов.

Издание отмечает, что поддержка усилилась с середины лета. Это изменение произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле:

"Вскоре после июльского телефонного разговора четыре человека, знакомых с украинской операцией по нанесению глубоких ударов с использованием беспилотников, сообщили, что в Киев начали поступать американские разведданные с более высокой степенью детализации. Эта информация позволила Киеву лучше картировать российскую ПВО и прокладывать маршруты ударов".

В августе и сентябре резко возросла интенсивность украинских ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам, которые являются основой военных действий Москвы. Ущерб вынудил Москву сократить экспорт дизельного топлива и усилить зависимость от импорта.

Последние удары по России

Утром 11 октября дроны СБУ устроили "бавовну" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнафта-УНПЗ" в городе Уфа, в 1400 километрах от Украины.

А в ночь на 9 октября беспилотники ударили по "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котовое Волгоградской области РФ, в результате чего там начался пожар.

А за несколько дней до этого украинские дальнобойные беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Тюмени, расстояние до которого составляет около 2000 км от текущей линии фронта.

