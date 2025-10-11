В частности, одна страна предоставляет РФ разведывательные данные.

Украина уже давно воюет не только с Россией. Такое заявление сделал заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Когда появилась в общем доступе информация о том, что, скорее всего, Россия получает данные со спутников Китая, увеличилась точность ударов по территории Украины. Здесь я хотел бы заметить, что у Китая самая большая группа разведывательных спутников, которая гораздо лучше, чем российские", – акцентировал он в эфире телеканала "Киев24".

Специалист отметил, что Россия после распада Советского Союза получила одно из первых мест в космосе. Сейчас первенство принадлежит Китаю, и Пекин может предоставлять России качественные разведывательные данные, говорит Храпчинский.

"Здесь я бы говорил о том, что мы воюем с российскими военными, которых кормят Китай, (Северная) Корея, Иран. Обход санкций, помощь в получении определенных комплектующих. Китай – предоставление определенного количества комплектующих и разведданных. Поэтому когда мы говорим, что Россия модернизировала "Искандеры", свои баллистические ракеты, это неправильно. Надо говорить, что Россия благодаря Ирану и Корее модернизировала "Искандеры", модернизировала корейскую баллистику и модернизировала иранскую баллистику", – сказал он.

