12 октября - важная дата для нашей страны со множеством праздников.

12 октября - насыщенный день календаря со множеством поводов для празднования. Знать, какой сегодня праздник в нашей стране, стоит всем украинцам, чтобы не забыть поздравить знакомых. Давние обычаи этой даты предписывают наблюдать за звездами.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Во второе октябрьское воскресенье отмечают День профсоюзов и День санитарно-эпидемиологической службы. Если у вас есть знакомые соответствующих специальностей, то стоит отправить им пожелание.

Неофициальный праздник сегодня в Украине - День экономиста, совпадающий с международным. Он посвящается не только специалистам по числам и расчетам, но и студентам экономических факультетов.

Четвертое торжество даты - День художника, в который чтят профессионалов и любителей рисования.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в церквях воспевают мучеников Прова, Тараха и Адроника, погибших за веру, а также всемирно известную Иерусалимскую икону Божьей Матери. Приверженцы староцерковного календаря отмечают сегодня праздник святых Феофана Милостивого и Кириака Отшельника.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирная организация здравоохранения сделала 12 октября Днем борьбы с артритом. Это заболевание суставов постоянно "молодеет", и врачи ищут новые способы его профилактики.

Другие не менее важные международные праздники сегодня - это День Колумба (в эту дату он открыл Америку), День свободомыслия, День водорослей и День испанского языка.

Какой праздник 12 октября в народе

Обычно этот день был пасмурных и холодным. Нередко в него выпадал первый снег. До нашего времени сохранились такие приметы:

утренний туман предвещает дожди;

какая погода в сегодняшнюю дату, таким будет начало марта;

чем больше звезд видно в полночь, тем лучше в следующем году будет урожай.

Было принято выходить на улицу ночью и наблюдать за звездным небом. Считалось, что такой обычай приносит счастье. В светлое время суток украинцы занимались рукоделием, уборкой, ремонтом.

Для верующих традиции даты связаны с тем, какой сегодня церковный праздник. Они могут помолиться трем мученикам о лечении хронический болезней, согласии между родственниками и пополнении в семье.

Что нельзя делать сегодня

В народных верованиях сказано, что 12 октября - праздник, неудачный для конфликтов и выяснения отношений. Кто будет ссориться, тот навлечет на себя 100 дней неудачи. Также под запретом злоба, зависть, оскорбления близких.

Вас также могут заинтересовать новости: