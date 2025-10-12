В Европе вдвое выросло количество пчел, которым грозит исчезновение.

Количество видов диких пчел в Европе, находящихся под угрозой исчезновения, за последнее десятилетие выросло более чем вдвое. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Опасность обнаружили ученые, которые следят за списком видов, находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых Международным союзом охраны природы. По их данным, по меньшей мере 172 вида пчел из 1928 находятся под угрозой исчезновения в Европе. Среди них Simpanurgus phyllopodus, уникальная для континента пчела и единственный вид этого рода в Европе.

Также возросло количество бабочек, которым в Европе грозит исчезновение. Количество таких видов выросло с 37 до 65 за последние 14 лет. Один вид, мадейрская большая белая бабочка (Pieris wollastoni), уже объявлен вымершим.

Бабочки, которые встречаются только на горных вершинах, особенно уязвимы к глобальному потеплению, поскольку им нужно перемещаться вверх, когда их среда обитания теплеет, но в конце концов им заканчивается место. На юге Испании под угрозой исчезновения невадский хариус и андалузская аномальная голубая бабочка, которые относятся к европейским эндемикам (то есть встречаются только в Европе). В Средиземноморье под угрозой исчезновения из-за экстремальной засухи и лесных пожаров такие виды, как карпатский хариус.

"Кроме своей красоты и культурного значения, опылители, такие как пчелы и бабочки, являются спасательными кругами для нашего здоровья, наших продовольственных систем и нашей экономики, поддерживая наличие плодов на фруктовых и овощных растениях", - прокомментировала результаты генеральный директор МСОП Гретель Агилар.

По ее словам, последние оценки европейского красного списка выявляют серьезные проблемы с ростом угроз для бабочек и ключевых видов диких пчел. Причинами быстрого сокращения является постоянное уничтожение или повреждение среды обитания, вызванное интенсификацией сельского хозяйства и запустением земель, осушением водно-болотных угодий, чрезмерным выпасом скота и использованием удобрений и пестицидов, включая неоникотиноиды. Также увеличивает риск локального вымирания фрагментация среды обитания, благоприятной для опылителей.

Глобальное потепление также оказалось серьезной угрозой: 52% всех исчезающих бабочек в Европе находятся под угрозой исчезновения из-за климатического кризиса - примерно вдвое больше, чем десять лет назад.

По словам доктора Дениса Мичеза, ведущего координатора оценки диких пчел, до 90% цветущих растений в Европе зависят от опыления животными.

"К сожалению, популяции диких пчел резко сокращаются и их нелегко заменить управляемыми колониями. Если дикие пчелы исчезнут, под угрозой окажется также много диких растений, среди которых богатые на цветы луга и прекрасные виды орхидей", - сказал он.

При этом луга являются крупнейшей средой обитания для всех этих опылителей, а они очень быстро исчезают по всей Европе. Положительным моментом ученые называют высокую осведомленность людей. Согласно законодательству ЕС о восстановлении природы, все государства-члены должны остановить сокращение численности опылителей до 2030 года. При этом существуют легкодоступные меры, которые не уменьшат производство продуктов питания, а могут и увеличить его, например, создание фермерами цветущих лужаек вокруг своих полей.

Напомним, что по выводам ученых, волны тепла, возникающие в результате изменений климата, могут нарушать способность шмелей улавливать запахи цветов. Это нарушает их поведенческие навыки и может серьезно снизить эффективность шмелей, поскольку они полагаются на свое обоняние, чтобы определить лучшие цветы для нектара.

Кроме того, исследование показало, что способность насекомых восстанавливаться после воздействия тепла была ограничена. В большинстве случаев их реакции не возвращались в норму даже после 24-часового периода восстановления при более низких температурах.

