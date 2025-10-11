Певец рассказал, что у него своя квартира, а не арендованная.

Известный украинский певец Melovin ответил на вопрос, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни в Киеве. Видео з его признаниями распространили в TikTok.

"Если минимально, мне кажется, 2 тысячи долларов. Если ты сам, без девушки или без парня, будет комфортно. А если ты хочешь на более "широкую ногу", как я, то от 5 тысяч долларов", - сказал он.

На уточняющий вопрос, так сколько же всего получается у него, певец сказал:

"Где-то так оно и выходит".

При этом Melovin добавил, что у него своя квартира, а не арендованная, и признался, что чаще всего "из личного" от тратится на парфюмерию:

"Я очень люблю духи".

Напомним, как писал УНИАН, в июле Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации.

