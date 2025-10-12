Украинцы, которые живут в Харькове, Сумах, Днепре и Одессе, не понаслышке знают, что такое "постоянные обстрелы". Люди живут в страхе не только из-за регулярных бомбежек, но и из-за угрозы оккупации со стороны РФ. Мы спросили у чата GPT-5 Thinking mini, когда Россия пойдет на Харьков и другие вышеперечисленные города, и каким будет театр военных действий для этих населенных пунктов в ближайшие два года.
Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.
Будет ли наступление на Днепр
По мнению нейросети, для того чтобы захватить Днепр как крупный административный центр, Россия должна иметь более глубокие логистические возможности, чем сейчас - контролировать ключевые трассы, переправляться через реку и тд. Именно эти факторы позволят сделать рывок, но на данный момент РФ такими преимуществами не обладает. Искусственный интеллект считает, что наступление на Днепр 2025 не находится в зоне приоритетов для Москвы - активность российской армии сконцентрирована на востоке и юге.
Также виртуальный помощник заметил, что если бы наступление пошло в направлении Днепра, Россия бы форсировала водные преграды, занималась артподготовкой, пыталась бы окружить город и устроить блокаду. Оккупанты бы регулярно наносили удары по мостам, логистическим узлам и городской инфраструктуре. Чат-GPT подытожил, что вероятность захвата Днепра в 2026-2027 году крайне низка.
Когда будет наступление на Одессу
Дополнительно искусственный интеллект высказал свое предположение относительно того, когда будет наступление на Одессу. Он считает, что этого не случится ни в 2025-м году, ни позднее. Причина - страна-агрессор не контролирует море. Тем не менее, армия врага может наносить удары по городу с моря и воздуха, атаковать критическую инфраструктуру. Россия будет делать все, чтобы взять под свой контроль морские коммуникации, побережье и переправы. Чат-GPT уверен, что РФ не оставит попыток захватить Одессу, чтобы получить выход к Черному морю, но на данный момент такие действия сопряжены с большим количеством рисков и логистических трудностей.
Когда Россия пойдет на Харьков
Относительно восточного направления нейросеть дала более неутешительный прогноз. Искусственный интеллект провел аналитику и ответил, когда Россия нападет на Харьков. По его мнению, российское командование публично заявляет о намерениях создать "буферную зону" на северо-востоке Украины. Приводя в пример фронтовые сводки, ИИ заметил, что армия украинского противника продвигается в Харьковской области, захватывая все больше и больше территории. Нейросеть считает, что таким образом РФ пытается "выдавить" украинские позиции и обеспечить глубины для обороны своих рубежей.
Искусственный интеллект пишет, что Харьков подвержен угрозе при значительных наземных продвижениях из востока/севера, но украинская оборона и контрмеры (включая локальные контратаки) существенно снижают вероятность полного захвата в краткосрочной перспективе. Ситуация может измениться в худшую сторону, но на данный момент предсказать дальнейшее развитие событий трудно.
Чат-GPT уверен, что даже если наступления в ближайшие два года не будет, Харьков все равно сильно пострадает от разведывательных и ударных БПЛА, ракетных атак и повреждений критической инфраструктуры.
Когда начнется наступление на Сумы
Сумы, по мнению искусственного интеллекта, так же, как и Харьков, находятся в зоне риска, так как их затронет буферная зона, запланированная российским командованием. По отдельным участкам в Сумской области уже сейчас фиксируются значительные продвижения армии РФ, что подтверждает намерения Москвы.
Чат-GPT считает, что армия оккупанта в ближайшие два года может захватить отдельные населенные пункты в области, но для того чтобы взять Сумы, потребуется больше ресурсов, нежели есть у России сейчас. По аналогии с Харьковом, считает нейросеть, на данный момент основной угрозой для города остается не наступление, а ракетные и дроновые атаки, отключение света и воды.