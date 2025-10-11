В городе также полностью выключили уличное освещение.

На фоне взрывов в районе белгородской ТЭЦ "Луч" в городе пропал свет и снова начался блэкаут. Власти говорят о ракетной атаке.

По официальной информации от губернатора Вячеслава Гладкова, "обломки ракет, которые сбили" стали причиной возгорания мусора в городе. Он также сказал, что повреждения зафиксированы не только в Белгороде, а и в окрестных селах.

Он подтвердил, что горожанам начали выключать электроэнергию, введены веерные отключения. Света также нет на улицах города и пригородных поселков, хотя светофоры работают. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, уличное освещение выключили для снижения нагрузки.

Местные в соцсетях сообщили, что были взрывы в районе ТЭЦ "Луч". Также их можно увидеть на видео.

Напомним, что с конца сентября продолжаются удары по еллектроцентрали в Белгороде, что обеспечивает город электроэнергией. Уже дважды до этого дня в Белгороде полностью выключали свет. На фоне постоянных блэкаутов власти советуют местным жителям запасаться генераторами и альтернативными источниками питания, признавая невозможность обеспечить их светом и теплом зимой.

Напомним, что в этом году Украина намерена отвечать на российский энергетический террор. По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне должны осознавать цену войны.

Эксперт Константин Криволап прокомментировал, насколько реально погрузить во тьму Москву. По его словам, это сложно, но вполне реально и потребует поражения семи подстанций.

