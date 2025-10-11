Украинский певец Арсен Мирзоян отреагировал на недавний скандал, в который угодила его супруга, певица Тоня Матвиенко.
Напомним, как писал УНИАН, сначала поэт Евгений Рыбчинский, а потом и вдова композитора Игоря Поклада обвинили исполнительницу в нарушении авторских прав.
В интервью Алексею Суханову Мирззоян заявил, что Матвиенко не должна была воспринимать все эти упреки близко к сердцу:
"Если ты уверенный в себе человек, то вообще не должен реагировать. Чтобы реагировать на такие упреки, этот человек должен стоять с тобой на одной ступеньке или выше".
Всю ситуацию он назвал "фриковой и непонятной", а также "хламом, который вышел в публичную плоскость".
"Так не решаются вопросы. Что-то произошло без конкретики. Если бы это был иск в суд, это уже конкретика. Тогда надо находить инструменты и защищаться. А так… это просто разговоры в соцсетях", - заявил Мирзоян.
Напомним, Евгений Рыбчинский заявил, что Тоня Матвиенко может столкнуться с серьезными проблемами с законом из-за того, что без официального разрешения исполняет чужие песни, написанные для ее покойной мамы Нины Матвиенко.