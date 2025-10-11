Гигант в небе: самый большой военный самолет мира сможет перевозить эскадрильи истребителей

Американский стартап Radia анонсировал создание WindRunner - самого большого военного самолета.

Самолеты растут в размерах с начала авиационной эры, и новый проект Radia стремится побить все рекорды, пишет Slash Gear.

Предшественник WindRunner, Lockheed-Martin C-5M Super Galaxy, имеет длину почти 78 метров и может перевозить до 114 тонн груза. Однако WindRunner будет еще больше: длина 109 метров, размах крыльев 80 метров, высота - 24 метра, а грузовой отсек будет иметь объем 6 800 кубических метров - почти в два раза больше, чем олимпийский бассейн.

Грузовой отсек размером с девятидорожечный боулинг-клуб позволяет перевозить шесть вертолетов Boeing CH-47 Chinook без разборки, четыре истребителя CV-22 Osprey, F-16 или F-35C и другую тяжелую технику, включая танки и грузовики. WindRunner может летать на 0,6 Маха и приземляться на грунтовые полосы длиной всего 1800 метров, что позволяет быстро разворачивать войска и оборудование в отдаленных регионах.

Производитель подчеркивает универсальность самолета: кроме военного применения, WindRunner может использоваться для транспортировки больших лопастей ветровых турбин к удаленным электростанциям, сокращая время и затраты на логистику.

На данный момент самолет существует лишь на чертежной доске, но Radia планирует испытательные полеты в течение следующих лет и выход в производство к 2030 году. Возможный заказ от Министерства обороны США пока не подтвержден.

Если WindRunner воплотит обещанные характеристики, он станет настоящим прорывом в военной и гражданской авиации, позволяя перевозить большие объемы техники и личного состава быстрее и эффективнее, чем любой современный грузовой самолет.

Потенциальное использование:

Перевозка эскадрилий вертолетов и истребителей без разборки;

мобилизация до 200 боевых подразделений;

транспортировка ракет-носителей для Космических сил;

логистика в секторе зеленой энергетики.

WindRunner может стать настоящим "глобальным грузовиком неба" для военных и гражданских задач.

