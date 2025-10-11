По словам Храпчинского, все зависит от стоимости производства.

Украина имеет возможности создать собственные дроны без импортных комплектующих. Об этом заявил заместитель директора компании-производителя средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Киев24".

"Начиная создавать любое оружие, мы должны понимать, что комплектующие, которые внутри - это направление, куда мы должны двигаться, то есть мы таким образом сами создаем развитие технологий и не зависим от кого-то", - подчеркнул эксперт.

По словам Храпчинского, Украина может создать такие беспилотники по крайней мере на уровне модулей, ведь имеет собственные двигатели для FPV-дронов.

"Но вопрос стоимости. Мы понимаем, что цена изготовления в Украине двигателей не может стоить столько, сколько в Китае, потому что Китай берет массовостью. Китай выпускает эти двигатели и для Украины, и для России", - добавил он.

Дроны во время войны в Украине - последние новости

Ранее Анатолий Храпчинский рассказал, на каком расстоянии оккупанты могут управлять "шахедами". Он отметил, что этот дрон может атаковать большие цели, но с небольшими скоростями.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, что управляемыми "шахэды" могут быть только на расстоянии до 150 км. Враг сейчас активно развивает стационарные пусковые площадки вокруг Украины и на ВОТ, поскольку им нужна качественная система запуска с возможностью получать связь и наносить удары. Впрочем, только на расстоянии до 150 км", - подчеркнул эксперт.

Также сообщалось, что Великобритания будет производить дроны-перехватчики для борьбы с российскими "шахедами". Речь идет о проекте "Octopus", который сейчас находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 беспилотников в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских беспилотников", - заверил министр по вопросам обороноспособности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

