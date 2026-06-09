Почему на экране Samsung мигает точка: объяснение странного эффекта смартфона

Это нормальное поведение и не свидетельствует о неисправности, скорее, наоборот.

Многие владельцы смартфонов Samsung замечают на экране мигающую маленькую точку и начинают сразу думать о поломке дисплея или появлении "битого пикселя". На самом деле в большинстве случаев это нормальное поведение устройства и связано с работой встроенного датчика приближения, пишет BGR.

Этот датчик используется во время разговора по смартфону: он определяет, когда вы подносите девайс к уху, и автоматически отключает экран, чтобы исключить случайные нажатия.

В современных смартфонах с почти безрамочным дисплеем датчик размещен под экраном, поэтому его работа иногда становится заметной в виде короткого мигания в верхней части дисплея.

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Ранее такие сенсоры скрывались в верхней рамке корпуса и были полностью незаметны, но в новых моделях Samsung с безрамочным дисплеем сенсор размещается под экраном. Именно поэтому пользователи иногда видят небольшую вспышку или точку на экране, особенно при запуске или завершении вызова.

Эксперты отмечают, что это не пиксельный дефект и не программная ошибка. Однако убрать этот эффект нельзя – это часть работы системы определения расстояния до лица.

В то же время иногда датчик может работать некорректно. В таких случаях экран может не гаснуть во время звонка или, наоборот, не включаться после его завершения. Причиной могут быть загрязнения, защитные стекла, пленки или чехлы, частично перекрывающие верхнюю часть экрана.

В таком случае Samsung рекомендует очистить верхнюю часть экрана, снять защитную пленку и проверить работу через встроенные диагностические инструменты приложения Samsung Members.

Если проблемы сохраняются, рекомендуется перезагрузить устройство и проверить работу датчика во время тестового звонка. В редких случаях может потребоваться обращение в сервисный центр.

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