Конкурента топовых Galaxy и iPhone от Google показали на первых фото

Официальная презентация всех Pixel 11, включая модели Pro XL, состоится в августе.

В сети появились первые качественные рендеры флагманского смартфона Google Pixel 11 Pro XL – изображениями поделились в Android Headlines. Устройство позиционируется как бескомпромиссный флагман, ориентированный на конкуренцию с топовыми Galaxy и iPhone.

Судя по утечке, компания продолжает придерживаться знакомого дизайна, делая ставку на эволюцию, а не революцию. Главным визуальным изменением станет обновленный блок камер: теперь он выполнен в полностью черном цвете вместо двухцветного решения, использовавшегося ранее.

При этом в конструкции может исчезнуть инфракрасный датчик температуры, который ранее присутствовал в Pro-моделях. Однако источник отмечает, что подобные детали не всегда точно отражаются в CAD-рендерах.

Габариты смартфона практически не изменятся – 162,7 × 76,5 × 8,5 мм. Экран останется прежним: 6,8-дюймовая AMOLED-панель, но яркость вырастет.

Что касается "начинки", значительных сюрпризов не ожидается. Флагману приписывают новый фирменный чип Tensor G6 с 7-ядерным CPU и встроенным модемом MediaTek. Емкость аккумулятора составит 5500 мАч, объем ОЗУ – 16 ГБ.

Официальная презентация серии Pixel 11, включая модель Pro XL, состоится в августе. Напомним, ранее были опубликованы качественные изображения базового Pixel 11 Pro.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

Вас также могут заинтересовать новости: