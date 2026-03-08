Камера Pixel 10a не впечатлила экспертов – он снимает даже хуже, чем Pixel 8a

Новый бюджетный смартфон Google набрал 134 балла и занял лишь 75-е место в бенчмарке камерофонов DxOMark.

Камера смартфона Google Pixel 10a показала довольно скромные результаты в тестах DxOMark. По данным лаборатории, устройство набрало 134 балла и заняло лишь 75 место в мировом рейтинге камерофонов, уступив как более старому Pixel 8a, так и iPhone 15, пишет Gizmochina.

Главная причина такого результата – практически неизменившаяся камера по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон оснащен основной камерой на 48 Мп с сенсором 1/2.0″ и ультрашироким модулем 13 Мп. Эти же модули использовались и в Pixel 9a, поэтому заметного аппаратного улучшения не произошло.

В результате даже Pixel 8a двухлетней давности оказался немного впереди (136 баллов) благодаря более крупному сенсору 64 Мп. Еще в глобальном рейтинге аппарат проиграл базовому iPhone 15, но его результат оказался лучше, чем у старых флагманов вроде iPhone 14, Pixel 6 Pro и Galaxy S23.

Журналисты отмечают, что проблемы Pixel 10a особенно заметны в сложных условиях съемки. При слабом освещении на фото появляется сильные шумы, иногда возникают ошибки с экспозицией и балансом белого. В видеосъемке наблюдается снижение детализации, а автофокус иногда работает нестабильно при движении объектов.

Отдельная слабость – зум. Из-за отсутствия телеобъектива в Pixel 10a используется только цифровое увеличение с основной камеры, что привело к катастрофически низким 25 баллам в этой категории (у лидеров под 140).

Тем не менее у камеры есть и сильные стороны. В хороших условиях освещения Pixel 10a способен делать фотографии с широким динамическим диапазоном и корректной передачей цветов, а портретный режим демонстрирует точное размытие фона. Однако в целом тесты показывают, что если для пользователя критичны качество съемки ночью, зум и общая универсальность камеры, стоит присмотреться к другим моделям.

