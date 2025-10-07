Genshin Impact на Pixel 10 просто неиграбелен.

В сети появилось видео, где флагманский смартфон Google Pixel 10 Pro XL с трудом запускает Genshin Impact. Постоянные подергивания, фликеринг, лаги и задержки при нажатии делают игру неиграбельной.

Всё упирается в чип Tensor G5, созданный Google вместе с TSMC. Он ориентирован на искусственный интеллект и работу с камерой, а не на производительнось в играх. В обычных задачах это незаметно, но стоит запустить требовательную игру - и система сдается.

Тесты пользователя lafaiel подтверждают, что Tensor G5 слабее не только Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A19 Pro, но даже прошлогоднего Tensor G4. Более того, Pixel 10 Pro XL уступает iPhone 12 Pro Max, которому уже 5 лет.

На видео видно, как устройство не справляется с нагрузкой - экран мерцает, игра зависает, а сенсор перестает реагировать. Даже системные элементы вроде шторки уведомлений начинают лагать.

Напомним, что Genshin Impact - не единственная игра, где Pixel 10 Pro XL показал себя не лучшим образом. Например, меньше чем за минуту игры в Fortnite на флагмане можно заметить несколько очень серьёзных статтеров.

Ранее мы рассказывали, что батарея Google Pixel 10 деградирует всего спустя 200 циклов зарядки, и это не исправить. В смартфоны Google встроена функция, которая искусственно уменьшает время автономности устройства.

