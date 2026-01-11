Лучшие 55‑дюймовые телевизоры в начале 2026 года: обзор доступных 4K‑моделей

Все модели в списке обеспечивают хорошее качество изображения, поддерживают современные смарт‑функции и подходят для фильмов, игр и сериалов.

Если вы ищете большой 4K‑телевизор с диагональю 55 дюйма, но бюджет ограничен, эксперты называют несколько отличных моделей, которые можно купить менее, чем за 500 долларов (около 22 000 грн) – это реальные варианты с достойным качеством изображения и функционалом.

Перечень лучших 55-дюймовых телевизоров по качеству и цене опубликовали обозреватели портала SlashGear.

LG UN7300

LG UN7300 обеспечивает достойное качество 4K с довольно широкими углами обзора и точной цветопередачей, что делает его одним из самых оптимальных выборов в своей ценовой категории. Эта модель особенно хорошо смотрится в гостиной или спальне, где качество картинки важнее наворотов.

Amazon Fire TV 4 Series

Модель Fire TV 4 Series выделяется глубокой интеграцией со стриминговой экосистемой Amazon, включая удобный интерфейс и возможность управлять умными устройствами. С четырьмя HDMI‑портами и поддержкой eARC этот телевизор особенно хорошо подходит для стриминга и игр.

TCL Q750G

Телевизор TCL Q750G с QLED‑панелью предлагает яркие живые цвета и высокую яркость, а также частоту обновления до 120 Герц, что делает его отличным выбором для динамичного контента и игр. Недостатком могут быть ограниченные углы обзора, но за свою цену качество картинки впечатляет.

TCL S450G

TCL S450G обеспечивает достойное 4K‑изображение и насыщенные цвета при доступной цене. Несмотря на отсутствие продвинутых функций по типу HDMI 2.1 и локального затемнения, эта модель остается привлекательным вариантом для повседневного просмотра фильмов и ТВ‑контента.

Серия Roku Plus

Телевизоры Roku Plus выделяются собственной платформой Roku, которая обеспечивает удобный интерфейс, сотни приложений и более 500 каналов. Модель с 55-дюймовым экраном часто предлагается по акции, но даже по полной цене она впечатляет соотношением цены и качества.

TCL Q650G

TCL Q650G – еще один сбалансированный вариант, ориентированный на игры: низкая задержка ввода и поддержка основных VRR‑технологий, включая AMD FreeSync и G-SYNC Compatible, делают его подходящим вариантом для консолей, а также для регулярного просмотра видео.

Vizio 55-дюймовая серия 4K

Серия Vizio 55‑inch 4K позиционируется как один из самых доступных 55″ экранов: эта модель отлично подойдет для спальни или офиса, где важна простота и функциональность, а не профессиональные показатели изображения.

TCL QM6K

Отличный вариант для бюджетных покупателей, желающих премиальные фичи без флагманских цен. Будучи одним из самых дорогих телевизоров в списке он предлагает более продвинутую картинку с большим количеством зон затемнения и насыщенными цветами, что делает его универсальным выбором для фильмов и игр.

Hisense U65QF

Некоторые модели Hisense, как U65QF, иногда опускаются в цену до уровня до $500 во время распродаж, предлагая мини‑LED панели с впечатляющей яркостью, глубокими цветами и хорошими игровыми характеристиками.

Рынок 55‑дюймовых телевизоров в 2026-м предлагает множество вариантов, подходящих для самых рахных задач: от простого просмотра фильмов до игр и стриминга. При выборе обращайте внимание не только на цену, но и на тип панели, частоту обновления, поддержку HDR и удобство "умного" интерфейса, отмечают эксперты.

Ранее обозреватели называли лучшие 40-дюймовые и 98-дююймовые телевизоры, которые можно купить в начале 2026 года.

