Какие Android-смартфоны будут обновляться дольше всех: названы 5 лучших моделей

Долгое время одним из главных недостатков Android считалась короткая поддержка по сравнению с iPhone. Но за последние годы ситуация кардинально изменилась.

Долгое время одним из главных недостатков Android-смартфонов считалась короткая программная поддержка по сравнению с iPhone. Но за последние несколько лет ситуация кардинально изменилась: ведущие производители начали предлагать до 7 лет обновлений Android и патчей безопасности, а некоторые бренды пошли еще дальше.

Издание BGR составило список Android-смартфонов с самым продолжительным сроком программной поддержки в 2026 году.

Fairphone Gen 6

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Fairphone Gen 6, выпущенный летом 2025 года, гарантированно получит семь крупных обновлений Android и восемь лет обновлений безопасности. То есть он не потеряет своей актуальности даже после 2032 года.

Такой срок поддержки объясняется концепцией устройства: модульная конструкция позволяет самостоятельно заменить аккумулятора, дисплей и другие компоненты, значительно продлевая срок службы смартфона. Правда, выбор процессора Snapdragon 7s Gen 3 среднего уровня накладывает определенные ограничения на долгосрочную перспективу .

Motorola Signature

Это первый ультрапремиальный телефон от Motorola, которому компания пообещала семь лет обновлений Android и столько же лет выпуска патчей безопасности.

В отличие от Fairphone Gen 6, Motorola Signature – это флагманский аппарат на мощном чипсете Snapdragon 8 Gen 5, который не устареет и через пять лет. Другие характеристики включают 6,8-дюймовый дисплей с частотой 165 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти, тройную 50-Мп камера и батарейку емкостью 5200 мАч с быстрой проводной (90 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядкой.

Google Pixel 10a

Несмотря на статус бюджетной модели, смартфон будет получать новые версии Android и обновления безопасности в течение семи лет. Аналогичная политика распространяется и на все смартфоны линейки Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10. При этом Pixel традиционно первыми получают новые версии Android сразу после их выхода.

Главная проблема, которая может повлиять на долговечность Pixel 10a – это использование чипсета Tensor G4. Несмотря на отличную оптимизацию, само "железо" имеет аппаратные ограничения. Кроме того, Pixel оснащен всего 8 ГБ оперативной памяти, что не позволят ему полноценно работать с новой AI-платформой Gemini Intelligence .

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung также предлагает широкий выбор флагманов Galaxy, гарантирующих семь лет обновлений Android и безопасности, включая Galaxy S26 Ultra. В смартфоне установлен разогнанный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 ГБ или 16 ГБ "оперативки" на выбор и накопитель объемом до 1 ТБ, обеспечивая большой запас производительности на годы вперед

Кроме того, Galaxy S26 Ultra получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, продвинутую камеру на 200 Мп, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой и встроенный стилус S Pen.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 является единственным складным смартфоном в списке. Бренд Honor гарантирует для него семь лет обновлений Android и патчей безопасности. При этом устройство оснащено самым современным оборудованием, включая кремниево-углеродный аккумулятор 6660 мАч и процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Одной из главных особенностей модели стал ультратонкий корпус толщиной всего 4 мм в раскрытом состоянии, а также массивный 7,95-дюймовый гибкий дисплей. Благодаря мощному железу и длительной программной поддержке смартфон рассчитан на использование в течение многих лет.

Ранее бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный для приобретения флагман продает iQOO, а в ультрабюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

УНИАН писал, что дешевые смартфоны могут исчезнуть в 2027 году. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем искусственного интеллекта, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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