Россия сбросила ФАБ-250 на торговый центр в Краматорске, среди раненых – ребенок

Днём 4 июля 2026 года российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление, нанеся авиаудар по гражданскому торговому объекту в центре Краматорска Донецкой области.

4 июля 2026 года примерно в 16:00 вооруженные силы РФ атаковали центральную часть города Краматорска. По предварительным выводам Донецкой областной прокуратуры, оккупанты применили управляемую авиационную бомбу ФАБ-250, оснащенную модулем УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции).

Такой тип вооружения позволяет российской авиации сбрасывать боеприпасы за десятки километров от линии боевого столкновения, оставаясь вне зоны действия большинства украинских систем противовоздушной обороны вблизи линии фронта. Точное количество выпущенных снарядов в настоящее время устанавливается следствием.

Целью удара стало обычное городское пространство – торговое заведение в центре города, где находилось значительное количество посетителей и персонала.

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По состоянию на 19:50 глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил информацию о пяти пострадавших гражданских лицах, среди которых зафиксировано ранение у ребенка 2015 года рождения. Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Попадание бомбы вызвало масштабное возгорание здания, площадь пожара достигла 1300 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС провели оперативную эвакуацию людей из опасной зоны и приступили к тушению пожара.

Процесс тушения осложнялся высоким риском повторных ударов – тактикой, которую подразделения РФ регулярно применяют против украинских спасателей и медиков, прибывающих на место происшествия. Из-за сигналов об угрозе пожарные были вынуждены несколько раз приостанавливать работу и уходить в укрытие, однако пожар удалось полностью ликвидировать.

По факту массированной атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкая окружная прокуратура начала досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Следователи фиксируют масштаб разрушений, собирают обломки боеприпасов и документируют доказательства для международных судебных инстанций. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения. Глава ОГА подчеркнул, что россияне наносят удары по таким объектам абсолютно сознательно с целью запугивания населения, и за каждый подобный удар агрессоры понесут ответственность.

Краматорск расположен на расстоянии менее 20 километров от линии фронта и вместе с Константиновкой образует агломерацию, которая является одной из ключевых целей российского наступления на Донбассе. Поскольку оккупационные войска пока не имеют возможности для штурма или захвата города, они прибегают к методичному уничтожению его инфраструктуры.

Ситуация на Краматорском направлении

По информации пресс-секретаря 11-го армейского корпуса подполковника Дмитрия Запорожца, с середины июня армия РФ активизировала наступательные действия на Славянском направлении. В то же время на Краматорском направлении штурмовых действий пока не зафиксировано, однако этот район остается под интенсивными ударами российской артиллерии, беспилотников и тактической авиации. Оккупационные войска стали чаще задействовать для атак на Краматорск ударные дроны типа "Молния", а также активно применяют беспилотные системы, управляемые через оптоволокно.

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