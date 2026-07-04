Атакует машины и дорожные знаки: городок в Австралии 'кошмарит' необычный захватчик (видео)

Морской слон время от времени выходит на берег, чтобы отчитать местных жителей.

Власти австралийского штата Тасмания призвали поклонников морского слона Нила не преследовать животное и уважать его частную жизнь, ведь популярность в соцсетях уже начала представлять опасность как для самого млекопитающего, так и для людей. Об этом пишет NBC News.

Пятилетний самец морского слона, весящий около одной тонны, в июне вернулся на побережье южной Тасмании, где родился. Как поясняет издание, такие выходы на сушу являются обычной частью жизненного цикла этих животных: дважды в год они покидают океан, чтобы отдохнуть, поголодать и сменить шерсть. Однако Нил стал настоящей знаменитостью – за его приключениями в TikTok следят около 1,4 млн человек.

Во время своего уже двенадцатого возвращения на берег морской слон успел повредить дорожные столбики, информационный знак о тюленях, забор, а также пытался "поссориться" с припаркованными автомобилями. Часто он просто лежит посреди дороги, из-за чего движение в небольших прибрежных городках полностью останавливается.

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Впрочем, наибольшее беспокойство у местных властей вызывает не поведение Нила, а реакция людей. Представитель Департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании Крис Карлайон рассказал, что желающие сделать эффектное фото нередко подходят к животному слишком близко.

"Мы уже видели довольно нелепое поведение: люди подносили своих маленьких детей совсем близко к нему, просто пытаясь сделать снимок для Instagram", – подчеркнул чиновник.

Именно поэтому власти просят людей не сообщать в соцсетях точное местонахождение морского слона. Если толпы поклонников начнут массово собираться возле животного, это может вынудить рейнджеров проводить рискованную операцию по его перемещению. Карлайон также напомнил о случае с моржой Фрейей в Норвегии, которую в 2023 году усыпили после того, как она стала привлекать большие толпы людей, и это стало слишком опасно.

"Существует риск, что мы фактически залюбуем Нила до смерти", – предупредил он.

Учёная София Фольцке из Университета Тасмании объясняет, что агрессивные выходки молодого самца являются естественным поведением. Молодые морские слоны тренируются перед будущими схватками за доминирование, но из-за отсутствия других молодых самцов в Тасмании Нил вынужден "практиковаться" на автомобилях и дорожных сооружениях.

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Как писал УНИАН, в Бангладеш вирусную популярность в соцсетях и среди туристов приобрел 700-килограммовый белый буйвол по прозвищу "Дональд Трамп". Он стал популярен благодаря своей светлой шерсти и прическе, напоминающей стиль президента США.

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