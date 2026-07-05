Онколог назвал 10 привычных вещей в доме, которые провоцируют рак: они есть почти у всех

В список вошли факторы, которые могут быть связаны с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии доктор Иржи Кубеш подчеркивает, что ни один из этих предметов сам по себе не гарантирует развитие рака. В то же время снижение воздействия известных факторов риска может положительно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе, пишет Mirror.

"Люди часто думают, что профилактика рака – это одно большое изменение образа жизни. На самом же деле все состоит из множества небольших, но правильных решений, которые накапливаются со временем", – отметил врач.

По его словам, полностью исключить риск рака невозможно, однако можно минимизировать влияние факторов, которых реально избежать.

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10 вещей, от которых стоит избавиться или которые стоит изменить

1. Поврежденные сковороды с антипригарным покрытием

Если покрытие сковороды или кастрюли поцарапано, отслаивается или повреждено, ее лучше заменить.

По словам врача, современная посуда с антипригарным покрытием считается безопасной при правильном использовании, однако поврежденную посуду не стоит использовать, как и перегревать ее.

2. Одноразовые пластиковые бутылки после нагрева

Доктор Кубеш не рекомендует повторно использовать одноразовые пластиковые бутылки, особенно если они долгое время находились в раскаленной машине или под прямыми солнечными лучами.

По его мнению, такая простая привычка помогает снизить воздействие нежелательных химических веществ.

3. Сильно подгоревшее мясо

Любителям барбекю врач советует не делать привычкой употребление сильно обугленного мяса.

При приготовлении при очень высоких температурах в мясе могут образовываться гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды – соединения, которые связывают с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

4. Пыль во время ремонта

При шлифовании дерева, резке бетона или сверлении стен образуется мелкая пыль, которая может быть опасной.

Онколог рекомендует всегда пользоваться респираторами и обеспечивать надлежащую вентиляцию помещения.

5. Поврежденный асбест

Во многих старых домах до сих пор содержатся асбестовые материалы.

Сам по себе асбест не представляет опасности, если его не повреждать. Однако во время ремонта волокна могут попадать в воздух, что значительно повышает риск тяжелых заболеваний легких, в частности мезотелиомы.

6. Плохая вентиляция кухни

Во время приготовления пищи, особенно на сильном огне, в воздух попадают мелкие частицы.

Врач советует пользоваться вытяжкой или хотя бы открывать окна во время приготовления пищи.

7. Радон

Радон – природный радиоактивный газ, который является второй по распространенности причиной рака легких после курения.

Если дом расположен в зоне повышенного риска, стоит проверить уровень радона.

8. Сигареты

Курение остается главной предотвратимой причиной развития рака.

"Если бы мне нужно было назвать только одну привычку, от которой стоит полностью отказаться, это было бы курение", – подчеркнул Кубеш.

9. Чрезмерное употребление алкоголя

По словам онколога, алкоголь также является подтвержденным фактором риска развития нескольких видов рака.

Он рекомендует оставлять спиртные напитки для особых случаев, а не делать их частью повседневной жизни.

10. Дом, провоцирующий вредные привычки

Последний пункт касается не конкретного предмета, а способа организации пространства.

Врач советует сделать здоровый выбор максимально простым: держать фрукты на видном месте, пользоваться солнцезащитным кремом, больше двигаться, не курить и ограничивать употребление алкоголя.

Доктор Кубеш подчеркнул, что не призывает людей бояться каждой вещи в собственном доме:

"Рак – это сложное заболевание со множеством причин, и очень редко его вызывает какой-то один фактор. Главное – помнить, что многие риски можно снизить. Именно небольшие практические изменения, которых человек придерживается годами, могут существенно повлиять на общее состояние здоровья".

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