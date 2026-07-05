5 июля в Украине станет еще свежее, дожди и грозы продолжатся (карта)

Прохладнее всего будет на севере и западе, а теплее всего - на юге и востоке.

В воскресенье, 5 июля, жары в Украине не будет даже на юге и востоке. Температура снизится по всей стране до комфортных показателей от +18° до +27°. В течение суток местами пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны температура сегодня снизится до свежих +19°...+24°. Тут ожидается переменная облачность и местами небольшие дожди.

На севере Украины сегодня будет свежее всего. Тут столбики термометров покажут +18°...+24°. Днем будет переменная облачность и местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

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На востоке Украины тепло распределится неравномерно. В Харьковской области температура снизится до +21°...+23°, а в Луганской и Донецкой столбики термометров покажут +23°...+27°. Дожди тоже могут быть, но их вероятность тут меньше.

В центральных областях 5 июля местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура будет комфортной, +20°...+24°.

На юге страны жары тоже уже не будет. Днем тут ожидается +23°...+27°, местами могут пройти дожди.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

5 июля - Матери Божьей Неустанной Помощи. По приметам, если вечером много комаров, то в ближайшие дни будут теплыми и влажными.

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