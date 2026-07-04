Истребитель шестого поколения может появиться к 2035 году: три страны нашли деньги на него

Япония, Великобритания и Италия заключили контракт на сумму более 6 миллиардов долларов на разработку истребителя следующего поколения.

Великобритания, Италия и Япония заключили контракт на сумму 6,14 миллиарда долларов с промышленным совместным предприятием Edgewing на создание нового истребителя в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP), пишет Nikkei Asia.

Подписания контракта ожидали 9 месяцев, в связи с сокращением военного бюджета Великобритании. Но теперь страна все же выделила свою часть средств для программы. По словам министра обороны страны Люка Полларда, в рамках программы будет разработан передовой истребитель-невидимка.

Речь идет об истребители шестого поколения, который должен быть готов к 2035 году. Планируется, что он будет на 3-4 метра длиннее военного истребителя Typhoon и будет предназначен для полетов на большую дальность.

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В программе участвуют британская компания BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries. Издание напомнило, что подобная программа, которую планировали Франция и Германия, провалилась. В связи с этим было ожидание, что какая-либо из стран присоединиться к GCAP.

И хотя пока этого не произошло, программа позволяет странам могут совместно инвестировать в создание современного истребителя и таким образом получить больше заказов. Они также будут стремиться к расширению продаж на международных рынках.

В июне министр обороны Италии заявил, что открытие GCAP для других стран поможет разделить эти расходы, а Леонардо сообщил Reuters, что Германия была бы особенно подходящим партнером, учитывая ее опыт. Саудовская Аравия и Канада также рассматривали возможность участия в GCAP.

Для расширения GCAP потребуется согласие трех ее учредителей, и руководители ранее заявляли, что в дальнейшем могут появиться возможности присоединиться к организации на разных уровнях участия.

Совместное предприятие, разрабатывающее GCAP, называется Edgewing и находится в совместной собственности компаний BAE, Leonardo и Japan Aircraft Industrial Enhancement. Его штаб-квартира расположена в Великобритании, а генеральный директор – в Италии.

Разработка истребителя шестого поколения

Напомним, что Германия и Испания ведут работу над разработкой истребителя шестого поколения. В проекте задействовано новое промышленное объединение Team Gen 6, которое будет работать над развитием программы FCAS (Future Combat Air System).

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Добавим, что Турция работает над разработкой истребителя пятого поколения KAAN. Однако самолет зависит от двигателей американского производства, а решение о передаче Турции двигателей еще не принято.

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