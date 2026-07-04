Зеленский анонсировал создание новой бригады противоминных кораблей

Также речь идет об увеличении количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в Одесском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании новой бригады противоминных кораблей и Военно-морской академии в Одессе – накануне Дня ВМС ВСУ глава государства посетил Одесскую область.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В частности, отмечается, что во время поездки Зеленский провел совещание с командованием Военно-морских сил по вопросам безопасности. Там же он анонсировал создание новой бригады противоминных кораблей, которая будет действовать на море и при необходимости поможет партнерам гарантировать безопасность судоходства.

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"В этом наше преимущество перед многими в Европе: мы можем сделать наш украинский опыт, профессионализм, военную экспертизу основой новых гарантий безопасности для тех, кто помогал и помогает нам", – заявил Зеленский.

В сообщении также говорится, что Зеленский подписал указ о создании Военно-морской академии в Одессе.

"Знаю, что у наших ВМС есть такая потребность, есть соответствующий потенциал и, соответственно, есть желание – это самое главное – у наших курсантов, у нашей молодежи служить Украине и защищать Украину. А у наших ВМС есть опыт – не просто теория, а практический опыт. И очень важно, чтобы эти знания были переданы всем нашим курсантам, новому поколению. Обязательно реализуем все эти задачи", – подчеркнул Президент Украины.

По его словам, украинские ВМС вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным.

"Россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, российских портов и оккупационных сил в нашем украинском Крыму, мы доказываем, что это пространство – черноморское пространство, азовское пространство – точно не станет местом покоя для России", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил военных моряков за защиту от российских дронов и ракет и отметил смелость и результативность подразделений украинской морской пехоты, которые сражаются на самых сложных направлениях. Отмечается, что украинский корпус морской пехоты является крупнейшим и наиболее опытным в Европе.

Глава государства добавил, что все компоненты ВМС Украины будут укрепляться, поблагодарил за развитие ракетного потенциала – береговой ракетной бригаде, благодаря которой "Гарпуны" и "Нептуны" эффективно противодействуют российскому флоту и участвуют в украинских дипломатических забастовках.

Также сообщается, что в ходе заседания было уделено внимание укреплению оборонных возможностей с помощью беспилотных средств, авиации и т. д. В частности, обсудили увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в Одесском регионе с целью противодействия дронам.

Новое пополнение

Напомним, недавно Украина получила еще один противоминный корабль от Нидерландов. В частности, командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что в рамках Коалиции морских возможностей партнеры передали Военно-морским силам ВСУ миноискатель класса Alkmaar. Бывший нидерландский противоминный корабль Makkum получил новое название – "Геническ".

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