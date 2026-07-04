Украинцам после лет в российской оккупации нельзя сразу разрешить голосовать, - Кулеба

Дипломат предположил, что этот мораторий может действовать 5–10 лет.

Людей, которые провели годы под российской оккупацией, где проводилась тотальная пропаганда, нельзя сразу допускать к участию в выборах. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 Каналу.

"Украина возвращает эти территории, относится терпимо к тем людям, которые прошли через оккупацию, но их право голоса на общенациональных выборах и проведение местных выборов откладывается на определенный период. Мы не можем позволить людям, которые провели 8–12 лет в оккупации, в условиях тотальной пропаганды и тотальной промывки мозгов, сразу же идти и голосовать на выборах", – сказал Кулеба.

Он предположил, что этот мораторий может действовать 5–10 лет, в зависимости от решения государства. Также экс-министр подчеркнул, что все, кто переехал жить на оккупированные украинские территории из России, начиная с 2014 года, должны вернуться домой.

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По словам дипломата, никакие обещания россиян, которые там сейчас живут, о том, что они будут лояльны к Украине, не "должны подкупить украинское государство".

"Все граждане Украины, какую бы позицию они ни занимали в отношении российской оккупации, остаются для нас украинскими гражданами, независимо от того, получали ли они российский паспорт или нет, работали ли в административных органах или нет. Это наши граждане", – пояснил он.

Руководителей оккупационных органов власти, даже если они когда-то были гражданами Украины, по мнению Кулебы, ждет такая же судьба, как и граждан России: либо они сбегут, что, скорее всего, и произойдет, либо предстанут перед судом. Кроме того, в отношении лиц, совершавших преступления против украинских военнослужащих, должны быть возбуждены уголовные дела.

Россиян изгоняют из Крыма

Как сообщал УНИАН, эксперты и военные считают, что деоккупация Крыма неизбежна. Командир батальона "Крым", ветеран российско-украинской войны Иса Акаев отметил, что ни при каких обстоятельствах не откажется от борьбы за возвращение родного полуострова.

Командир батальона "Крым" резко высказался и в адрес тех, кто считает, что ради мира с Россией стоит отказаться от претензий на Крым. Он напомнил высказывание премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Невозможно договориться с тигром, когда твоя голова у него во рту".

Как уточняет Акаев, с Москвой невозможно договориться и невозможно смириться, даже временно, с тем, что Крым – "российский". Он подчеркивает, что украинцы будут бороться до конца за каждый клочок своей земли.

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