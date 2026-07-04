7 повседневных фраз, которые вашей собаке очень приятно слышать: список от ветеринаров

Вероятно, для вас эти фразы привычны, и вы даже не догадываетесь, насколько они важны для собаки.

Если ваша собака мчится на кухню, как только вы упоминаете об ужине, вы, наверное, задумывались, действительно ли она понимает ваш язык. Ветеринары считают, что да, по крайней мере в определенной степени собака понимает то, что вы говорите. Об этом пишет Paradepets.

"Собаки не обязательно понимают значение слов в том же абстрактном смысле, что и люди. Однако они прекрасно понимают ассоциации", – говорит ветеринар Сара Вутен.

Именно поэтому существуют определенные слова и фразы, услышав которые, собаки буквально ощущают тепло, уют и любовь. Издание собрало семь фраз, которые, по словам ветеринаров, собаки связывают с любовью и привязанностью.

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"Со временем такие слова прочно связываются с жизненным опытом. Ваша собака учится тому, что определенные звуки, интонации и привычные ритуалы надежно предвещают комфорт, внимание, еду, игру или просто время, проведенное с вами – его самым любимым человеком", – говорится в статье.

Ниже приведены 7 фраз, которые, по словам ветеринаров, помогают вашему питомцу чувствовать себя особенно любимым, желанным и дорогим каждый раз, когда вы их произносите, даже если для вас они могут казаться обычными, и вы произносите их, даже не задумываясь.

1. "Молодец!"

Когда речь заходит о словах, которые собаки любят больше всего, фраза "Молодец!" – одна из самых важных, которые вы можете сказать своему преданному другу. На самом деле собаки любят слышать эти слова, потому что почти всегда они сопровождаются чем-то приятным.

"Со временем собаки усваивают, что эти слова означают: они сделали что-то хорошо или их хозяин ими доволен. Эта фраза приобретает эмоциональное значение, потому что постоянно ассоциируется с положительным вниманием и социальным одобрением", – говорит Вутен.

2. "Я тебя люблю"

Ваша собака, скорее всего, не знает лексического значения фразы "Я тебя люблю", но это вовсе не значит, что она для неё ничего не значит. Наоборот – эти слова стоит говорить своему питомцу.

"Дело не в самих словах. Важна интонация. Большинство людей естественным образом смягчают голос, улыбаются и смотрят собаке в глаза, когда произносят эту фразу", – объясняет ветеринар Миранда Флеминг.

Собаки чрезвычайно хорошо улавливают сигналы, связанные с человеческими эмоциями. Они внимательно наблюдают за выражением лица, языком тела и интонацией голоса – всё это помогает им понять, что вы относитесь к ним тепло и нежно, говорится в статье.

3. "Хочешь что-нибудь вкусненькое?"

Еще одна классическая фраза, которая дарит собаке ощущение любви, – это вопрос, не хочет ли она чем-нибудь полакомиться.

"Даже те собаки, которые, кажется, игнорируют всё остальное, каким-то чудом прекрасно знают, что означают эти слова. Благодаря постоянному повторению они усвоили, что после этой фразы обычно появляется еда. А это чрезвычайно сильная мотивация", – утверждает Флеминг.

Другими словами, лакомство – это не просто перекус. Это возможность укрепить вашу связь с собакой.

"Возможно, это не любовь в человеческом понимании, но именно благодаря кормлению люди создают положительные ассоциации, доверие и сотрудничество со своими собаками", – пояснила Вутен.

4. "Пойдем!"

Отмечается, что для многих собак фраза "Пошли!" означает начало приключения, а это доставляет им огромную радость, ведь они знают: сейчас вы будете что-то делать вместе.

"Собаки – социальные животные, и многим из них нравится быть частью повседневной жизни и передвижений своего хозяина. Если эта фраза всегда предвещает прогулку, поездку на машине, пребывание на свежем воздухе или какое-либо совместное занятие, она становится сигналом единства и близости", – говорит Вутен.

Флеминг добавила, что многие собаки начинают радоваться ещё до того, как хозяин потянется за поводком, ведь они уже прекрасно знают, что будет дальше.

5. "Поиграем?"

Для активных питомцев эта фраза может быть не менее захватывающей, чем звук открывающегося пакета с лакомствами, говорится в статье. В конце концов, игра – это гораздо больше, чем просто способ потратить энергию. Это один из главных способов, с помощью которых собаки налаживают связь как с людьми, так и с другими собаками.

"Если после этой фразы начинаются перетягивание каната, аппортировка, догонялки, обучающие игры или просто веселое взаимодействие, собака быстро понимает, что это означает интерес и внимание со стороны ее самого любимого человека. Такие "игровые" фразы особенно важны для энергичных собак или тех, кто очень любит игрушки", – пояснила Вутен.

Регулярные игры также помогают формировать доверие и укреплять позитивные отношения между вами и вашей собакой. Неудивительно, что эти слова ассоциируются у неё с любовью.

6. "Завтрак" или "Ужин"

Собаки обожают предсказуемый распорядок дня, поэтому слова, связанные с приемом пищи, приобретают для них особое эмоциональное значение. Когда вы произносите эти слова, животное понимает, что вы о нем заботитесь.

"Собака, которая ежедневно слышит слово "ужин" перед тем, как её кормят, очень быстро усваивает, что это означает скорое появление еды. Хотя это базовое формирование условной реакции, сами ритуалы кормления также создают ощущение безопасности и предсказуемости, а это очень важная составляющая связи между человеком и животным", – утверждает Вутен.

Как отмечается, предсказуемый режим помогает собакам чувствовать себя защищёнными, поэтому даже такие простые слова имеют для них большое значение.

7. Кличка собаки, произнесённая ласково

Пожалуй, ни одно слово не имеет для собаки такого эмоционального значения, как ее собственное имя.

"Если кличка собаки ассоциируется с вниманием, лаской, игрой, едой или поддержкой, она становится очень сильным сигналом эмоциональной связи. Именно поэтому не стоит использовать имя собаки только тогда, когда вы её ругаете", – говорит Вутен.

Вместо этого эксперты рекомендуют произносить имя питомца в позитивных ситуациях в течение дня.

"Когда имя звучит доброжелательно и последовательно, сам факт того, что собака его слышит, уже вызывает ощущение спокойствия и уверенности", – добавила Флеминг.

В конце концов, пишет издание, важнее всего не конкретные слова, а те эмоции и опыт, которые с ними связаны.

"Любая фраза может стать для собаки "словом любви", если она постоянно ассоциируется с безопасностью, добротой, нежностью и позитивным взаимодействием", – подытожила Вутен.

Какой способ общения с собаками самый лучший

По мнению специалистов, с точки зрения собаки важнее всего не буквальное значение слов, а то, как именно они произносятся. Жизнерадостная интонация, расслабленная речь тела и мягкий, доброжелательный взгляд помогают собаке почувствовать эмоцию, стоящую за вашим голосом. Именно на эту теплую энергию она и отвечает наибольшей привязанностью.

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