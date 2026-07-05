'Сильный сигнал' из Гааги должен заставить Путина прекратить войну, - премьер Нидерландов

Европа должна показать Путину, что единственный путь - это немедленное прекращение огня, говорит политик.

Для усиления давления на российского диктатора Владимира Путина и принуждения РФ к прекращению войны в Украине Европа должна быть единой на всех уровнях, в том числе и в рамках ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, цитирует "Укринформ".

"Чрезвычайно важно постоянно помнить, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан. Она защищает мир и безопасность на нашем континенте. Она также защищает основанный на правилах международный правопорядок, включая ОБСЕ и обязательства, которые мы все на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не сбавляли темп в поддержке Украины и усилении давления на Россию, ведь это уже доказало свою эффективность", - подчеркнул он.

Кроме того, Йеттен призвал к единству в рамках ОБСЕ и других международных форматов.

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"Нам нужно европейское единство на всех уровнях, в том числе в рамках ОБСЕ, чтобы максимально усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить эту войну. Мы должны показать Путину, что единственный путь - это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах о справедливом и прочном мире. Я призываю вас послать этот сильный сигнал из Гааги в Москву", - отметил политик.

Также премьер-министр Нидерландов призвал Россию срочно освободить троих незаконно удерживаемых сотрудников ОБСЕ.

Мирные переговоры относительно Украины - последние новости

Ранее Путин заявил, что переговоры по Украине продолжаются, но войну прекращать не будет. По его словам, Украина якобы предложила "ограничить боевые действия лишь четырьмя регионами".

"То есть вести боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике", - отметил российский диктатор.

В то же время Турция предложила Украине и России продолжить переговоры о мире. Он подчеркнул, что предварительные переговоры со сторонами уже проводились, и Турция доносила до них свою позицию.

"Мы стремимся к скорейшему завершению войны России против Украины путем диалога и на основе международного права. Мы готовы вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране", - сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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