Хит 1982 года остается одной из 'лучших летних песен всех времен': в чем ее загадка

Трек продолжает звучать в кино и телепроектах.

Песня 1982 года "Vacation" группы The Go-Go’s очень быстро стала одним из самых устойчивых сезонных гимнов своего времени.

Как пишет журнал Parade, почти 45 лет спустя эта композиция до сих пор регулярно попадает в списки "Лучших летних рок-песен всех времен". К примеру, на 9-е место в соответствующем рейтинге в 2022 году ее определил журнал Rolling Stone.

Успех композиции связывают с ее ярким, энергичным звучанием и "серфовыми" гитарами, при этом отмечается, что за жизнерадостной подачей скрывается более глубокий эмоциональный смысл.

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Песня "Vacation" – что важно знать

"Vacation" была выпущена как заглавная композиция одноимённого альбома полностью женской рок-группы 1982 года и сразу передала дух поп-рока эпохи MTV. На первый взгляд песня звучит легко и беззаботно, однако за этим скрывается метафора "отпуска" как способа пережить расставание, завершить отношения и попытаться отпустить чувства.

Несмотря на личный и эмоциональный подтекст, трек стал одним из крупнейших коммерческих успехов The Go-Go’s. Он достиг 8-й позиции в чарте Billboard Hot 100, войдя в число последних их хитов, попавших в топ-10 до распада группы.

Сегодня эта композиция остается одной из самых узнаваемых в их дискографии. Она во многом закрепила успех коллектива в начале 1980-х и обеспечила им прочное место в истории поп-рока.

Со временем песня получила новую жизнь и продолжает звучать в кино и телепроектах, включая "Человек-паук: Вдали от дома" и "Бруклин 9-9", благодаря чему её открывают для себя новые поколения слушателей.

Журнал Billboard назвал её "идеальной летней записью" для ленивых пляжных дней, и именно поэтому она часто появляется в летних плейлистах как саундтрек для поездок, прогулок и публикаций в социальных сетях.

В 2021 году The Go-Go’s исполнили "Vacation" вместе с другим своим хитом "We Got the Beat" на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.

Эта песня остается напоминанием о том, что даже история, рождённая из расставания и боли, может превратиться в вечный и узнаваемый сезонный гимн.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая песня 1971 года до сих пор считается настоящим радиохитом.

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