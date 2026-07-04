Впервые показали пусковую установку Harpoon на вооружении Сил обороны Украины (фото)

Противокорабельная ракета Harpoon находится на вооружении ВМС ВСУ с 2022 года, но её внешний вид был засекречен.

На фото и видео впервые показали пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon, находящегося на вооружении Сил обороны Украины. На это обратили внимание в своей статье эксперты Defense Express.

Речь идет о кадрах, которые 4 июля опубликовал президент Украины Владимир Зеленский и его интернет-представительство по итогам рабочей поездки в Одесскую область, в ходе которой состоялось координационное совещание с командованием Военно-морских сил ВСУ по вопросам безопасности региона.

Эксперты подчеркнули, что противокорабельная ракета Harpoon уже довольно долгое время находится на вооружении ВМС ВСУ и даже уничтожала российские корабли. А теперь впервые показали пусковую установку этого комплекса в Силах обороны Украины.

Видео дня

В Defense Express напомнили, что передача этих комплексов Украине была подтверждена весной 2022 года, а летом официально заявлялось о том, что Harpoon в Украине вступили в строй, однако внешний вид пусковой установки этих комплексов, находящихся на вооружении ВМС ВСУ, был засекречен.

"Сейчас можно увидеть, что Украина получила вариант пусковой установки, размещенной в морском контейнере и оснащенной четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. Хотя ракеты Harpoon уже немолоды, в США дарят им вторую жизнь, и в прошлом году стало известно, что Boeing провела испытания модернизированной версии Harpoon Block II Update", – пишут эксперты.

Помимо Harpoon, отметили они, были обнародованы также фотографии пусковой установки противокорабельного комплекса NSM (Naval Strike Missile) от норвежской компании Kongsberg. О поставках противокорабельных ракет NSM официально вообще не было информации – только на уровне сообщений в СМИ, отметили в Defense Express.

"Можно напомнить, что ещё в 2023 году сообщалось, что Украина может приобрести в Польше батарею или даже дивизион NSM Coastal Defence System. Но украинский вариант имеет другую окраску, поэтому остается неизвестным, откуда именно Украина могла получить свой NSM", – говорится в статье.

Системы Harpoon в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в июне 2022 года тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи от США для Украины. Среди прочего в него вошли 2 системы береговой обороны с ракетами "Harpoon".

Позже в Одесской ОГА сообщили, что вблизи острова Змеиный ракетами Harpoon ВСУ поразили буксир оккупантов "Василий Бех", который доставлял на остров Змеиный боеприпасы, личный состав и ЗРК "ТОР".

Впоследствии журналист The Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на представителя Пентагона подтвердил, что российский буксир "Василий Бех" был уничтожен ракетой Harpoon. "Украинские войска нанесли удар по крайней мере одной ракетой "Гарпун" по российскому морскому буксиру, сообщает Министерство обороны США, что подтверждает заявления Украины. По словам чиновника, ракеты в Украину поставлялись не Соединёнными Штатами, но они – американского производства", – написал Ламот.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявлял, что ситуация на море изменилась после поступления противокорабельных ракет Harpoon. По его словам, "это значительно укрепило позиции ВСУ и сделало невозможным проведение десантных операций на черноморском побережье нашей страны".

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