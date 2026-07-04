Солнце, Меркурий и Венера – объясняем, какие числа наделяют особой аурой.

Встречали ли вы когда-нибудь человека, который от природы обаятелен, силён и привлекателен, – и стоит ему войти в комнату, как энергия помещения меняется? Если вы замечали кого-то подобного, считайте таких людей особенными и уникальными: они обладают высокой вибрационной энергией, а их дата рождения играет важную роль в формировании их ауры.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Есть определённые даты рождения, носители которых духовно ведомы, обладают божественной аурой и сильными вибрациями, а их аура священна – поэтому людей часто тянет к ним, и именно поэтому энергия места меняется, где бы они ни находились, пишет The Times of India.

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Вы один из них или тот, кто испытывал нечто подобное? Давайте разберемся. Даты рождения с самой сильной личностью и силой притяжения.

Даты рождения: 1, 10, 19, 28 – Рождённый король

Люди, рождённые в эти дни, находятся под управлением Солнца. Они уверенны, смелы и эгоистичны, и несут в себе энергию короля. Обычно их невозможно игнорировать, потому что их присутствие могущественно и его нельзя не заметить.

Они прирождённые лидеры, которые берут под контроль любую ситуацию. Они уже знают, чего хотят в жизни, и никогда не боятся самостоятельно принимать любые решения.

Их индивидуальность – их настоящая сила, и кажется, будто их ведёт божественная сила.

Даты рождения: 5, 14, 23 – Хорошие коммуникаторы

Люди числа 5 находятся под управлением Меркурия. Они обладают прекрасными коммуникативными навыками, а также хорошим интеллектом. Эти личности обладают чувством юмора и обаянием.

Они способны привлечь кого угодно своим приятным общением – и именно поэтому устанавливают прочную связь с людьми, которых встречают. Чаще всего такие люди становятся центром внимания благодаря своей живой и радостной натуре.

Они способны привлечь любого, ведь люди чувствуют себя комфортно рядом с ними и радуются их обществу. Таких людей часто называют и целителями, потому что они исцеляют своими мыслями и поведением.

Даты рождения: 6, 15, 24 – Привлекательные

Люди, рождённые в эти дни, находятся под управлением Венеры. Они от природы привлекательны и красивы. У них приятная личность, и их естественно влечёт к роскоши.

Их обаяние настолько сильно, что людей невольно к ним тянет. Их сила – в заботливой натуре и в том, как они дают другим почувствовать себя ценными.

Таким людям советуют сосредоточиться на собственной самоценности.

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