Россия утратила возможность осуществлять морскую блокаду Украины, - Плетенчук

Он отмечает, что серьезной угрозой по-прежнему остаётся деятельность российской авиации и БпЛА.

Россия пыталась осуществить морскую блокаду Украины, но сейчас страна-агрессор лишена доминирования не только в западной, но и в центральной и части южной акватории Черного моря. Об этом в комментарии "Укринформу" заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Если несколько лет назад российские корабли выходили в море, перекрывали участки, угрожали гражданским судам и даже пытались их задерживать, то на данный момент об этом вообще не идет речи", - отметил он.

По его словам, российский флот уже не обладает теми возможностями, которые имел в начале полномасштабного вторжения.

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Плетенчук отметил, что несколько лет назад РФ пыталась осуществить морскую блокаду Украины.

"На данный момент таких возможностей у российского флота уже нет", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что серьезным вызовом для Украины остается деятельность российской авиации над акваторией Черного моря и применение новых типов беспилотных систем.

Известно, что сегодня, 5 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

Ситуация в Черном море - что известно

Ранее издание Naval News отмечало, что Россия теряет контроль в Черном море, поэтому проблемы гораздо серьезнее, чем кажется. По словам журналистов, Украина, не имея полноценного флота, смогла навязать новые правила игры и лишить противника свободы действий.

Поэтому, как пишет издание, даже если Россия попытается восстановить флот, ей придется учитывать новую реальность: уязвимость крупных кораблей, эффективность дронов, ограниченность базирования.

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