В Польше заявили, что не пустят Украину в ЕС, пока та не откажется от УПА и Бандеры

Одна из самых влиятельных партий Польши намерена поставить перед собой цель заблокировать евроинтеграцию Украины.

Лидер влиятельной польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что его политическая сила не допустит вступления Украины в Европейский Союз, если Киев не откажется от "культа Степана Бандеры" и героизации ОУН и УПА. Об этом, как пишет польское издание PolsatNews, он заявил в письме к членам партии, датированном 1 июля.

В начале письма Качиньский подчеркнул, что с самого начала полномасштабной войны Польша поддерживала Украину и её территориальную целостность. По его словам, правительство PiS во главе с Матеушем Моравецким предприняло беспрецедентные военные, дипломатические и гуманитарные шаги, которые, по его мнению, помогли сохранить украинскую государственность в самый тяжелый период войны.

Особое внимание Качиньский уделил историческим спорам между двумя странами. Он резко раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского в конце мая присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь "героев УПА". По мнению лидера PiS, это стало неприемлемым шагом с учетом польской оценки событий на Волыни и в Галичине.

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Также в письме политик заявил, что Польша не отрицает право Украины формировать собственную национальную идентичность, однако считает неприемлемой героизацию деятелей, которых в Польше считают ответственными за преступления против польского населения.

"Украина не может быть принята в Европейский Союз, если она полностью не откажется от курса, выбранного сегодня", – подчеркнул Качиньский в письме. Он добавил, что в противном случае ЕС будет "дестабилизирован и распадется".

Он также пообещал, что в случае победы PiS на выборах партия будет блокировать европейскую интеграцию Украины.

"Право и справедливость" заявляет полякам: Украина с культом Бандеры и других преступников, героизацией УПА и ОУН – не войдет в Европейский Союз! Если мы выиграем выборы, то точно этого не допустим", – написал политик.

Кроме того, Качиньский призвал членов своей партии уже сейчас противодействовать шагам правительства Дональда Туска, которые, по его мнению, способствуют ускоренной интеграции Украины в ЕС.

"Нужно уже сегодня использовать все доступные средства, чтобы блокировать действия правительства Туска, направленные на интеграцию Украины в Европейский Союз на привилегированных условиях", – говорится в письме.

Украинско-польский спор: последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Украины конкретных шагов по снижению напряженности в отношениях. Он подчеркнул, что Польша хотела бы получить четкий и уверенный сигнал от Киева после этого "неудачного решения" президента Зеленского.

Туск также сообщил, что получил обращение от украинских политиков, в частности от экс-президента Виктора Ющенко, который призвал совместно работать над историческими вопросами, чтобы прошлое не определяло будущее.

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