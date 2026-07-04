Польша ждет от Украины 'первого шага' к примирению, – Туск

Он отметил, что в последнее время получил несколько обращений от нынешних и бывших политиков Украины.

Польша ожидает от Украины конкретных действий по снижению напряженности в отношениях между странами, которая возникла из-за исторических вопросов. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время пресс-конференции в городе Клечев, передает Polsat News.

Как известно, причиной конфликта стало решение присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины название в честь Героев УПА.

"Мы ожидаем от Украины первого шага после этого неудачного решения президента Владимира Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы все же хотели бы услышать это четко и уверенно", – заявил Туск.

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По словам премьер-министра, в последнее время к нему поступило несколько обращений от действующих и бывших украинских политиков, в частности от экс-президента Виктора Ющенко.

"Бывший президент Украины обратился ко мне с очень искренним призывом в письме, чтобы мы попытались совместно поработать над этим прошлым и постарались сделать так, чтобы прошлое не определяло будущее, потому что если прошлое будет управлять нами, то будущее не будет простым", – поделился он.

Напряженность между Польшей и Украиной – что известно

Напомним, конфликт между Украиной и Польшей обострился после того, как президент Республики Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за присвоения военному подразделению ВСУ имени участников УПА.

Позже Туск заявлял, что получил позитивные сигналы от встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его польского коллеги Радослава Сикорского в Варшаве, и отмечал, что у него есть сигналы о том, что украинская сторона ищет пути для смягчения напряженности. Сам Сибига сообщал, что предложил пакет антикризисных мер, в частности организацию встречи историков и привлечение религиозных лидеров к диалогу.

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