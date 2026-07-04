Украина теряет 800 тысяч человек ежегодно: аналитик раскрыл последствия демографического кризиса

Это напрямую сказывается на покупательной способности и развитии бизнеса.

Ежегодно Украина теряет около 800 тыс. человек. Среди них 500 тыс. – это чистая миграция, разница между теми, кто вернулся, и теми, кто уехал.

Об этом заявил в эфире Новости.LIVE экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. "Население сокращается. Мы теряем ежегодно около 800 тыс. человек. 500 тыс. – это чистая миграция, разница между теми, кто вернулся, и теми, кто уехал. А 250 тыс. – из-за превышения смертности над рождаемостью. То есть ежегодно минус 800 тыс.", – пояснил он.

По словам аналитика, это напрямую сказывается на покупательной способности населения и развитии бизнеса.

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"Бизнес и покупательная способность населения стагнируют", – добавил Кущ.

Финансовое положение украинцев

Как сообщал УНИАН, средняя официальная зарплата в Украине за май текущего года составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 1,5%.

В Государственной службе статистики заявили, что самый высокий уровень оплаты труда традиционно наблюдается в Киеве. По величине зарплаты столица показывает результат 47 115 грн. На втором месте идет Киевская область, где зарабатывают в среднем по 32 374 грн ежемесячно.

Что касается регионов, где в среднем зарабатывают меньше всего, то это Черновицкая и Кировоградская области. Здесь в мае получили почти одинаковую зарплату – по 22 354 и 22 336 грн соответственно.

При этом самую высокую зарплату получали работники отрасли информации и телекоммуникаций – 76 997 грн. А вот меньше всего за май заработали работники в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи – 21 554 грн.

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