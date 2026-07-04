Мир ждет победы Украины над российской сволочью, – Зеленский

Несмотря на ограниченные ресурсы, украинцы добились более ощутимых и достойных гордости результатов, отмечает президент.

Несмотря на меньшие ресурсы и возможности, чем у РФ, Украина смогла добиться значительных результатов на поле боя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу.

"Имея меньше средств, откровенно говоря, меньше ресурсов, украинцы добились более ощутимых и достойных гордости результатов. И главное, они по праву могут гордиться собой", – сказал он.

По словам президента, это вполне справедливо, ведь они защищают своё, и за это украинцев уважает весь мир.

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"И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного – чтобы мы победили эту российскую сволочь", – подчеркнул он.

Достижения в области производства оружия

Как сообщал УНИАН, глава государства заявил, что Украина достигла способности производить такой объем технологичных видов оружия, который в долгосрочной перспективе может превысить российские возможности. По его словам, речь идет об увеличении украинских производственных возможностей, и, прежде всего, это касается украинских дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, ракетной программы, средств РЭБ, военной техники.

Президент Украины отмечает, что поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны сосредоточиться на работе с партнерами, что может принести дополнительное финансирование на производство.

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