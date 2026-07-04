В Кремле ответили, почему встречи Зеленского и Путина в Константиновке не будет

Песков в очередной раз повторил, что Путин якобы готов встретиться с украинским президентом.

После российских заявлений о захвате Константиновки президент Украины Владимир Зеленский иронично заметил, что у российского лидера Владимира Путина не будет проблем приехать туда, чтобы встретиться на уровне лидеров. В Кремле уже ответили на это предложение украинского президента.

Опровергая заявление кремлевского диктатора о том, что Россия якобы полностью оккупировала Константиновку, Зеленский подчеркнул, что "Путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте".

"Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы выпустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну. Но все же он не пересечет фронт: правда сильно отличается от путинских слов", – сказал он.

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В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов встретиться с Зеленским, но в Москве.

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в РФ, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей РФ является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения", – сказал пресс-секретарь Кремля.

Константиновка: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 3 июля Путин объявил о якобы полном захвате Константиновки. Перед этим он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации на войне в Украине. Герасимов доложил, что российские войска полностью захватили город в Донецкой области. Путин поблагодарил захватчиков "за героизм и успешную работу".

Украинский Генштаб отреагировал на заявление, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности, а город остается под контролем Сил обороны. Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что, согласно данным автоматизированной системы управления "Дзвін" и системы DELTA, населенный пункт остается под контролем украинских военных. В то же время, отметил он, российские небольшие пехотные группы периодически пытаются проникнуть в Константиновку, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин устроил цирк с Константиновкой специально ко Дню независимости США. Они подчеркнули, что российские войска добились тактических успехов в последние недели, но основная часть российского присутствия в городе состоит из небольших групп диверсантов, перемежающихся с украинскими позициями. "Путин, вероятно, устроил встречу со своими командирами поздно вечером 3 июля, по крайней мере частично, чтобы повлиять на освещение войны западными СМИ в течение выходных, в частности, в праздник 4 июля в Соединенных Штатах", – говорится в отчете.

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