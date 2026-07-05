Машина из Китая чистит дорогу на ходу так, что видео разлетелось по соцсетям

Видео разделило пользователей на восторженных и скептиков.

Китайская дорожная уборочная машина, способная двигаться со скоростью до 80 км/ч, за несколько секунд превращает грязную трассу в идеально чистую. Об этом сообщает издание Supercar Blondie со ссылкой на видео, которое стало вирусным на Reddit, Instagram и X.

На кадрах видно, как техника, похожая на "торнадо на колесах", проезжает по участку загрязнённой дороги – и в мгновение ока асфальт становится чистым, словно его только что уложили.

Ролик прокомментировал даже представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Видео дня

"Работая на скорости до 80 км/ч, она за секунды убирает металл, камни и крупногабаритный мусор, не нарушая движения. Безопасность восстановлена. Инновации в действии", – написал он в посте в X.

High-speed road sweeper in China.



Operating at up to 80 km/h, it clears metal, rubble, and bulky debris in seconds without disrupting traffic.



Safety restored. Innovation in motion. #ChinaTechpic.twitter.com/DwMx0RvPdn – Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) June 16, 2026

Пользователи сети – между восхищением и недоверием

В комментариях люди в основном сожалели, что подобной техники нет в их стране.

"Моя страна до сих пор не может заделать яму со времён COVID", – написал один из пользователей.

"Они реально живут в 2050 году", – добавил другой.

Была и шутка про Великобританию:

"В Британии это было бы перекрытие дороги, часы уборки и так далее".

В то же время часть аудитории усомнилась в подлинности видео и предположила, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Проверка с помощью одного из AI-детекторов видео определила ролик как Certified Human ("подтверждено человеческое происхождение").

Машина покорила интернет

Ранее в сети распространялось видео с китайским автопромом: полноразмерный внедорожник Fangchengbao Bao 8 поднял одно колесо в воздух и спокойно продолжил движение на трёх. В комментариях пользователи тогда сравнивали автомобиль с роботом. Компания BYD уже обогнала Tesla по объемам продаж электромобилей в мире.

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