Машина из Китая чистит дорогу на ходу так, что видео разлетелось по соцсетям

Китайская дорожная уборочная машина, способная двигаться со скоростью до 80 км/ч, за несколько секунд превращает грязную трассу в идеально чистую. Об этом сообщает издание Supercar Blondie со ссылкой на видео, которое стало вирусным на Reddit, Instagram и X.
На кадрах видно, как техника, похожая на "торнадо на колесах", проезжает по участку загрязнённой дороги – и в мгновение ока асфальт становится чистым, словно его только что уложили.
Ролик прокомментировал даже представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.
"Работая на скорости до 80 км/ч, она за секунды убирает металл, камни и крупногабаритный мусор, не нарушая движения. Безопасность восстановлена. Инновации в действии", – написал он в посте в X.
High-speed road sweeper in China.– Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) June 16, 2026
Operating at up to 80 km/h, it clears metal, rubble, and bulky debris in seconds without disrupting traffic.
Safety restored. Innovation in motion. #ChinaTechpic.twitter.com/DwMx0RvPdn
Пользователи сети – между восхищением и недоверием
В комментариях люди в основном сожалели, что подобной техники нет в их стране.
"Моя страна до сих пор не может заделать яму со времён COVID", – написал один из пользователей.
"Они реально живут в 2050 году", – добавил другой.
Была и шутка про Великобританию:
"В Британии это было бы перекрытие дороги, часы уборки и так далее".
В то же время часть аудитории усомнилась в подлинности видео и предположила, что оно могло быть сгенерировано искусственным интеллектом. Проверка с помощью одного из AI-детекторов видео определила ролик как Certified Human ("подтверждено человеческое происхождение").
Машина покорила интернет
Ранее в сети распространялось видео с китайским автопромом: полноразмерный внедорожник Fangchengbao Bao 8 поднял одно колесо в воздух и спокойно продолжил движение на трёх. В комментариях пользователи тогда сравнивали автомобиль с роботом. Компания BYD уже обогнала Tesla по объемам продаж электромобилей в мире.