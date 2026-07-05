Вспоминаем, как выглядели актеры фильма "Пятый элемент" во время съемок.

Фильм Пятый элемент запомнился не только яркой картинкой, но и персонажами, которых воплотили талантливые голливудские актеры. Многие из них тогда находились в разных точках карьеры: кто-то только начинал, а кто-то уже был звездой мирового уровня. Рассмотрим, сколько лет было актерам в Пятом элементе и как они выглядели в реальности, без грима и цифровых эффектов.

Пятый элемент - актеры и их персонажи

Яркие костюмы, сложный грим и необычные прически сделали многих героев фильма почти неузнаваемыми. Поэтому особенно интересно сравнить, как актеры выглядели на съемочной площадке в своих образах и в обычной жизни.

Милла Йовович (20 лет на момент съемок)

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Если спросить зрителей, какой персонаж они представляют при упоминании фильма Пятый элемент - Лилу, пожалуй, приходит на ум многим. Милла Йовович получила эту незабываемую роль после долгого кастинга, в котором участвовали сотни других актрис. Именно этот фильм стал для нее настоящим прорывом: после выхода картины актриса быстро начала получать роли в крупных проектах, а позже стала звездой серии фильмов "Обитель зла".

Гэри Олдмен (38 лет)

Когда актер проходил кастинг к фильму Пятый элемент - в ролях уже была его сестра Морин. В итоге он сыграл Жан-Батиста Эмануэля Зорга - главного антагониста ленты. К тому моменту актер уже прославился ролями в фильмах "Дракула" и "Леон", а позже окончательно закрепил за собой статус одного из самых разноплановых актеров Голливуда благодаря франшизе "Гарри Поттер" и трилогии "Темный рыцарь".

Крис Такер (24 года)

До фильма актер успел заявить о себе благодаря комедии "Пятница", однако именно роль эксцентричного ведущего Руби Рода принесла ему мировую известность. Позже он закрепил успех, сыграв одну из главных ролей в серии фильмов "Час пик".

Пятый элемент - персонажи и их актеры

В фильме запомнились не только исполнители главных ролей, но и актеры, чьи персонажи появлялись на экране совсем недолго. Многие из этих образов зрители помнят и по сей день за счет их яркой внешности и харизматичной игры.

Майвенн Ле Беско (20 лет)

Она сыграла Диву Плавалагуну, ради образа которой каждый съемочный день проводила несколько часов в сложном гриме. При этом вокальные партии исполнила албанская оперная певица Инва Мула, которой на тот момент было около 33 лет, а затем ее голос объединили с видеорядом в знаменитое выступление. Для Майвенн эта роль стала одной из самых заметных работ в начале кинокарьеры.

Брюс Уиллис (41 год)

Никто так не прославил этот фильм, как Брюс Уиллис - Пятый элемент стал для актера очередным успешным блокбастером, помимо кинолент "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво" и "12 обезьян".

Причем многие люди удивляются, узнав, в каком возрасте Брюс Уиллис снимался в Пятом элементе - ведь на экране он выглядел довольно молодо для своих 41 года.

Иэн Холм (65 лет)

К тому моменту он уже был широко известен благодаря роли в фильме "Чужой", а спустя несколько лет сыграл Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". В "Пятом элементе" актер исполнил роль священника Корнелиуса.

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