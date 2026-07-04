Назван трюк №1, который мгновенно 'включает' уверенность: это сработало с Бейонсе и Адель

По словам психотерапевта, простая психологическая техника помогает справиться с волнением перед выступлениями, переговорами и другими стрессовыми ситуациями.

Даже хорошо подготовленные люди могут растеряться во время важной презентации, собеседования или публичного выступления. По словам психотерапевта с почти 25-летним стажем Эми Морин, одним из самых эффективных способов быстро преодолеть неуверенность является создание собственного альтер-эго.

Именно этой техникой в свое время пользовалась американская певица Бейонсе, а подобный подход применяли также Адель и легендарный баскетболист Коби Брайант.

Как объясняет Морин, сомнения в себе заставляют мозг сосредоточиваться на возможных неудачах, а не на выполнении задачи.

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В то же время альтер-эго помогает психологически дистанцироваться от собственных страхов и как бы "войти в роль" человека, который не испытывает волнения.

Именно так поступала Бейонсе в начале карьеры. Перед выходом на сцену она перевоплощалась в свое сценическое альтер-эго Сашу Фирс. По словам певицы, как только она надевала концертный наряд и выходила к публике, менялись ее осанка, манера говорить и уровень уверенности.

Что об этом говорит наука

Психологи объясняют эффект альтер-эго механизмом самодистанцирования. Когда человек представляет себя кем-то другим или даже обращается к себе от третьего лица, мозг меньше концентрируется на эмоциях и больше – на логическом мышлении.

Эту теорию подтвердило исследование с участием детей. Во время эксперимента часть участников выполняла скучное задание от своего имени, другие называли себя по имени, а третья группа представляла себя супергероями, например Бэтменом.

Дольше всех с заданием справлялись именно те дети, которые "перевоплощались" в вымышленных персонажей.

Как использовать этот метод

Эксперт советует прежде всего выбрать образ человека или персонажа, которого вы ассоциируете с нужными качествами – смелостью, спокойствием или решительностью.

Далее стоит создать небольшой "якорь" – предмет, который будет напоминать об этом альтер-эго. Это могут быть часы, украшение, пиджак или любая другая вещь.

Перед важным событием также рекомендуется спросить себя: "Что сделал бы этот человек в моей ситуации?" и попытаться перенять его осанку, манеру говорить и поведение.

В то же время психотерапевт подчеркивает, что цель заключается не в том, чтобы притворяться кем-то другим, а в том, чтобы помочь проявиться лучшим собственным качествам, которые часто скрывает неуверенность.

Специалист также советует начинать практиковать этот прием в менее стрессовых ситуациях, чтобы впоследствии легче применять его во время действительно важных событий.

По словам психотерапевта, простая психологическая техника помогает преодолеть волнение перед выступлениями, переговорами и другими стрессовыми ситуациями.

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