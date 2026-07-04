Файлы cookies: безопасно ли нажимать 'Принять все' на каждом сайте

Отмечается, что наибольшие проблемы с конфиденциальностью создают так называемые сторонние файлы cookie.

Большинство интернет-пользователей ежедневно делают выбор, который определяет, сколько их персональных данных попадет в руки сторонних компаний. Обычное всплывающее окно с настройками файлов cookie превратилось в настоящий аналог выбора между синей и красной таблеткой из культового фильма "Матрица", пишет HotNews.

Cookies – это небольшие фрагменты данных, которые хранятся на вашем устройстве и помогают сайтам "узнавать" вас при повторном посещении. Некоторые из них, такие как сохранение товаров в корзине или языка интерфейса, являются абсолютно легитимными и полезными.

Однако, как говорится в материале, существуют и другие типы файлов cookie – маркетинговые и аналитические, которые отслеживают каждый ваш шаг в сети.

Видео дня

В частности, наибольшие проблемы с конфиденциальностью создают так называемые сторонние файлы cookie, которые устанавливают такие гиганты, как Google, Meta или TikTok. Они способны фиксировать, какие товары вы искали или какие статьи читали, а затем преследовать вас таргетированной рекламой на совершенно других платформах.

Согласно европейскому законодательству – GDPR и Директиве ePrivacy – сайты обязаны предлагать пользователям четкий и равноценный выбор. Кнопка отказа от отслеживания должна быть такой же доступной, как и кнопка согласия. Однако на практике большинство медиаресурсов сознательно затрудняют этот процесс, скрывая функцию "отклонить все" или "только необходимые" глубоко в дополнительных меню.

По имеющимся данным, такая разница в подходах обусловлена бизнес-моделью: если крупные ритейлеры (такие как eMAG, Temu или Shein) легко позволяют отказаться от куки, поскольку располагают базами авторизованных пользователей, то новостные сайты критически зависят от рекламы, а потому создают искусственные барьеры для защиты конфиденциальности.

Эксперты называют текущую систему баннеров лишь видимостью контроля. По мнению консультанта по праву информационных технологий Богдана Маноли, структура из множества категорий куки – это манипуляция.

"Фактически то, что они делятся на четыре, три или более категорий, и категории называются по-разному – это просто выдумка, чтобы подтолкнуть пользователя принять как можно больше", – подчеркивает Богдан Маноля.

Специалист считает, что проблему нужно решать глобально. По его словам, самое простое решение – перенести этот выбор на уровень браузера, чтобы человек один раз настроил свой уровень конфиденциальности, а не нажимал на десятки баннеров каждый день.

Известно, что Европейская комиссия уже готовит пакет Digital Omnibus именно с такой идеей: одно централизованное согласие на уровне браузера с возможностью повторного запроса не ранее чем через шесть месяцев.

Пока власти только готовят реформы, пользователям советуют самостоятельно заботиться о своей безопасности. Авторы рекомендуют потратить несколько секунд и найти кнопку "только необходимое" или же использовать специальные браузеры и плагины, которые по умолчанию блокируют трекеры.

Конфиденциальность

Ранее ученые выяснили, что обычный Wi-Fi-роутер может распознавать людей сквозь стены почти со 100% точностью, даже если у человека нет с собой телефона. Роутер улавливает незашифрованные сигналы от устройств, находящихся поблизости, и искусственный интеллект по этим сигналам "видит" человека, как через камеру, только вместо света использует радиоволны.

Вас также могут заинтересовать новости: