От машины 1895 года до гиперкаров: что известно о самой уникальной автоколлекции в мире

Самый старый экспонат датируется 1895 годом - это один из первых автомобилей в мире, у которого вместо фар были свечи.

Немецкий миллиардер Фридхельм Лох владеет одной из самых впечатляющих автомобильных коллекций в мире, которая хранится в Национальном автомобильном музее.

Коллекция включает уникальные машины - от винтажных раритетов до современных гиперкаров, пишет Supercarblondie. Отмечается, что коллекция настолько уникальная, что в ней представлены автомобили, которые вообще есть только в единственном экземпляре. А среди брендов фигурируют легендарные Bugatti и Ferrari, а также десятки исторически значимых моделей разных времен.

Издание отметило, что уникальную экспозицию посетила команда YouTube-канала Daily Driven Exotics, известного своим опытом тестирования и обзора эксклюзивных суперкаров. Блогеры отметили, что даже для них уровень коллекции оказался "за гранью привычного".

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Сообщается, что самый старый экспонат датируется 1895 годом - это один из первых автомобилей в мире, у которого вместо фар были свечи.

Среди ранних инноваций также выделяется модель 1906 года с электрическими колесными ступицами, разработанными инженером Фердинандом Порше, которая впоследствии стала одним из первых гибридных автомобилей в истории.

Отдельное место занимает редкий Duesenberg, созданный немецкими братьями, эмигрировавшими в США. На момент выпуска в начале XX века его стоимость достигала $20 тыс. Это была колоссальная сумма, учитывая, что средний годовой доход тогда составлял около $400.

От винтажа до гиперкаров

Примечательно, что современная часть коллекции не менее впечатляющая. В ней представлены Maybach Exelero и 57 SC, а также такие гиперкары, как McLaren P1, Koenigsegg Jesko и Ferrari Daytona SP3.

Также в коллекции можно увидеть последний сохранившийся Mercedes-Benz CLR и ряд болидов Формулы-1, включая болид легендарного Михаэля Шумахера сезона 2004 года, который стал самым успешным в карьере этого автогонщика.

Отдельного внимания заслуживает и болид Ferrari 1974 года с автографом известного Ники Лауды.

Такого уровня сохранения больше нет

Блогеры из Daily Driven Exotics подчеркнули, что подобные коллекции встречаются крайне редко, особенно когда речь идет о таком количестве исторически значимых гоночных автомобилей.

По их словам, "такого уровня сохранения культовых машин практически невозможно увидеть где-либо еще в мире".

Автомобильные коллекции такого масштаба в последние годы все чаще становятся объектом внимания благодаря YouTube, где блогеры получают доступ к закрытым гаражам миллиардеров и демонстрируют редчайшие автомобили, стоимость которых может достигать десятков миллионов долларов.

Другие новости об автомобилях

Ранее сообщилось, что у султана Брунея Хассанала Болкиаха такой автопарк Ferrari, что он мог бы подарить по одной машине каждому жителю Ватикана, и у него после этого еще осталось бы две сотни машин.

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