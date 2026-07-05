Не все водители справятся с этим хитрым вопросом по ПДР: знаете ли вы ответ

Проверьте свои знания ПДД и правило правой руки в этом хитром тесте.

Соблюдение правил дорожного движения – не только залог безопасности, но и основа беспрепятственного движения. Но во всех ли ситуациях вы уверенно знаете, у кого преимущество?

С помощью простого, но при этом хитрого теста по ПДД (далее - ПДР - "правила дорожнього руху") можно легко проверить свои знания, пишет Beol. Представим ситуацию: на перекресток равнозначных дорог одновременно прибывают три автомобиля. Единственное правило, которым руководствуются водители, правило правой руки.

Вопрос теста : как бы вы решили, у кого преимущество?

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Основа теста по ПДР - продумайте очередность

На перекрёстках равнозначных дорог нет знаков или светофоров, регулирующих преимущество, поэтому очерёдность проезда определяется по правилу правой руки.

Это означает, что транспортные средства должны уступать дорогу тем, кто приближается справа.

Решение : желтый, красный и зеленый.

Почему? Согласно определениям ПДР, зелёный автомобиль обязан уступить дорогу красному – независимо от того, как тот расположен относительно остальных машин.

Поскольку красный автомобиль, в свою очередь, должен уступить жёлтому, так и складывается окончательная очерёдность.

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