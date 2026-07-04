В Египте обнаружили затерянный в песках город эпохи Византии

Сохранившиеся улицы с домами и площадями будут доступны для туристов.

В западной пустыне Египта обнаружили затерянный веками город византийской эпохи. Но выяснилось, что город хорошо сохранился и может способствовать развитию туризма, пишет CNN.

Министерство туризма и древностей заявило, что находка в провинции Новая Долина в западной пустыне раскрывает подробности повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности в оазисе Дахла в IV веке, когда Египет был частью Византийской империи. Удалось обнаружить кварталы улиц и площадей, которые образуют открытые площади и общественные пространства.

В начале поселения, с видом на его главные улицы, находится базилика, построенная в середине IV века. Рядом сохранились остатки двух сторожевых башен, охранявших окраины. Также обнаружены сильно укрепленные сооружения с толстыми оборонительными стенами и множество домов, состоящих из приемных залов и сводчатых крыш.

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Среди них дом Тису, идентифицированный как дом церковного диакона. Он датируется второй половиной IV века. По мнению археологов, он служил домашней церковью до строительства городской базилики.

Археологи также обнаружили печи для выпечки хлеба, кухонные принадлежности и каменные орудия для измельчения продуктов, которые, по всей видимости, использовались для приготовления пищи. Кроме того, были найдены хорошо сохранившиеся бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами, а также группа золотых монет, датируемых временем правления римского императора Констанция II, правившего с 337 по 361 год.

Найдены записи

Также археологи обнаружили около 200 фрагментов керамики, которые, вероятно, использовались в качестве письменных табличек. На фрагментах, известных как октраки, имеются надписи, описывающие торговые сделки, переписку и другие детали повседневной жизни.

Больше находок в Египте

Кроме того, археологи обнаружили 18 древних гробниц на археологическом участке Марина-эль-Аламейн, расположенном примерно в 100 километрах к западу от средиземноморского города Александрия. В ходе раскопок были обнаружены 11 высеченных в скале гробниц средней глубиной 8 метров и семь надземных гробниц из известняка. Таким образом, общее количество найденных на этом участке гробниц достигло 48.

Как сообщается, на этом месте археологи обнаружили глиняные сосуды, амфоры, лампы, тарелки, алтари и известняковые чаши. А также гранитный саркофаг длиной 2,5 метра, который в настоящее время изучается.

Скандал в археологии Испании

Напомним, что новое исследование поставило под сомнение давнюю находку золотого клада в испанском городе Рекополис. В 1945 году известный археолог Хуан Кабре заявил, что в этом городе найдены золотые монеты. Это стало основой теории о том, что предками народа Испании были готы - древнегерманский союз племен. Но может оказаться, что находка была сфальсифицирована.

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