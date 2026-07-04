Xiaomi 'похоронит' популярную линейку смартфонов

Линейка Civi дебютировала в 2021 году как направление стильных смартфонов с акцентом на дизайн и продвинутые селфи-камеры.

Xiaomi, судя по всему, решила поставить точку в истории смартфонов серии Civi. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания окончательно свернул развитие этой линейки и не планирует выпускать новые модели.

Семейство Xiaomi Civi дебютировало осенью 2021 года как смартфоны, делающие упор на стильный, ультратонкий дизайн, продвинутые селфи-камеры и тонкий корпус. Несмотря на несколько успешных моделей, линейка так и не смогла стать массовым хитом.

Последним телефоном линейки стал Xiaomi Civi 5 Pro, который вышел в мае 2025 года. На сегодня он остается самым дешевым смартфонов производителя с профессиональными возможностями обработки изображений Leica.

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Интересно, что еще в феврале появились утечки о подготовке к релизу Xiaomi Civi 6, которому приписывали процессор Snapdragon 8 Elite, 200-Мп камеру и отдельную кнопку для ИИ-функций. В то же время другие утечки утверждали, что проект отменен из-за слабых продаж предыдущих моделей.

По словам источника, отказ от бренда Civi вовсе не означает, что Xiaomi перестанет выпускать тонкие и ориентированные на дизайн смартфоны среднего класса. Компания может интегрировать наработки серии в другие линейки смартфонов, как уже неоднократно делала ранее.

Ранее компания Nothing отменила выход нового бюджетного смартфона CMF Phone 3 Pro из-за кризиса памяти. Текущая ситуация на рынке сделала невозможным создание продукта, который ощущался бы шагом вперед, говорят в компании.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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