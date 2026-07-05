Есть корабль, который перевозит другие корабли: как выглядит этот гигант (фото)

Корабль способен принять на борт груз весом более 100 тысяч тонн.

Речь идет о так называемых heavy lift vessels – тяжелогрузных судах, способных принимать на борт круизные лайнеры, нефтяные платформы и даже другие огромные суда, пишет Supercar Blondie.

Один из крупнейших представителей этого класса – Boka Vanguard. Его длина достигает 275 метров, а ширина – 70 метров. Судно было построено в Южной Корее в 2011 году и способно транспортировать до 110 тысяч тонн груза за один рейс.

Секрет таких судов – в полупогружной конструкции. Вместо мощных кранов они заполняют балластные танки водой и частично погружаются под воду. Это позволяет другому судну "заплыть" прямо над палубой. Затем воду откачивают, и грузовое судно поднимается над водой вместе с кораблем на борту.

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Такой способ транспортировки действительно имеет практический смысл: он позволяет экономить топливо, избегать износа двигателей нового судна и безопасно доставлять корабли клиентам в любую точку мира.

Boka Vanguard уже выполнил несколько громких миссий – в частности, перевозил буровую платформу Noble Paul Romano и доставлял круизный лайнер Carnival Vista на верфь на Багамах для ремонта. При необходимости судно даже способно транспортировать самый большой круизный лайнер в мире.

Еще одно известное судно этого класса – Blue Marlin, которое перевозило военные корабли, оффшорные платформы и даже гигантский плавучий радар SBX-1.

Ранее УНИАН сообщал, что учёные нашли корабль капитана Кука. На борту "Индевора" исследователь совершил свою первую кругосветную экспедицию, в ходе которой выяснил, что Новая Зеландия – не часть материка, а два самостоятельных острова, разделенных проливом, впоследствии названным в его честь. В 1775 году судно продали и переименовали в "Лорд Сэндвич", а в 1778 году его потопили британские войска во время войны за независимость США.

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