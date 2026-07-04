В Шотландии на высохшем болоте нашли потерянного 'брата' Стоунхенджа

Неолитический комплекс был обнаружен под слоями торфа с помощью современных методов сканирования.

На шотландском острове Арран археологи обнаружили под слоем торфа следы ранее неизвестного доисторического круга, который, возможно, был построен из камня или дерева. Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на специалистов Historic Environment Scotland.

Речь идет о территории Махри-Мур (Machrie Moor), одном из самых известных доисторических памятников Шотландии. Здесь уже известны многочисленные каменные круги, погребальные сооружения и ритуальные комплексы, датируемые примерно 3500–1500 годами до нашей эры. Новую структуру удалось обнаружить в ходе геофизического обследования местности, которое проводилось без раскопок с помощью оборудования, способного фиксировать незначительные магнитные изменения под землей.

Как отмечает издание, исследователи изначально намеревались проверить эффективность современных археологических приборов на торфяниках, однако вместо этого наткнулись на скрытую под землей кольцевую конструкцию.

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Старший менеджер по документированию культурного наследия Historic Environment Scotland Ник Хеннон подчеркнул, что открытие стало неожиданностью для команды.

"Мы знаем, что в Махри-Муре ещё предстоит открыть много археологических памятников, но обнаружение нового круга полностью превзошло наши ожидания", – сказал он.

Обнаруженный объект состоит из 12 круглых аномалий, похожих на ямы, которые образуют круг диаметром около 28 метров. Расстояние между ними составляет примерно 6,5 метра. В то же время исследователи обратили внимание на два необычно широких промежутка, которые могут свидетельствовать о существовании еще двух ям, со временем разрушившихся. Если это подтвердится, изначально сооружение могло состоять из 14 столбов или вертикально установленных камней.

В то же время археологи пока не могут определить, из какого именно материала была сооружена конструкция – камня или древесины. Авторы публикации отмечают, что несколько других кругов на территории комплекса изначально были деревянными, а примерно в 2000 году до нашей эры деревянные столбы заменили камнями. Впоследствии в некоторых из этих сооружений начали проводить кремации и захоронения, что свидетельствует об изменении их назначения.

Другие археологические находки

Как писало УНИАН, археологи в Израиле сообщили о находках в библейском Шило, которые могут свидетельствовать о первоначальном месте хранения Ковчега Завета. Команда учёных раскопала стены сооружения, похожего по пропорциям на описанную в Библии Скинию, а также артефакты культового назначения, в частности рога для жертвоприношений и ракушки для изготовления священного красителя.

Также мы рассказывали, что археологи в Хорватии нашли запечатанный каменный саркофаг позднеримской эпохи, который оставался нетронутым около 1500 лет. Он относится к салонитскому типу IV–VI веков и является одним из немногих полностью сохранившихся захоронений этого периода, что делает его исключительной находкой.

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