Супруги купили старый дом в деревне и потратили на ремонт полмиллиона: что они сделали

В доме заменили крышу, а также выкопали скважину и септик.

Демид и Марина Никифоровы купили старый дом в селе в Хмельницкой области, и хотя в доме уже были основные коммуникации, чтобы привести жилье в порядок, пришлось потратить более полумиллиона гривен.

Что они сделали в доме за эти деньги – супруги поделились в соцсетях.

Так, в первую очередь они занялись скважиной и септиком. Пробурили скважину глубиной 51 метр, установили насос и провели воду в дом – это обошлось в 68,5 тысячи гривен.

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Затем обустроили септик и заодно расчистили двор от деревьев и кустов. Все эти работы обошлись ещё в 96 тысяч гривен.

Также владельцы решили переделать крышу, что тоже обошлось в копеечку.

Хотя старая крыша была в нормальном состоянии, но решили сделать её более прочной и визуально привлекательной. Работу выполнили быстро – за один день.

Материалы для крыши обошлись в 227 тысяч гривен. Из них самым дорогим оказался металл для кровли – 166 тысяч гривен. Еще 53 тысячи гривен заплатили за доски, их меняли не все, так как большинство было в хорошем состоянии. И 8 тысяч гривен заплатили за минеральную вату.

Работа мастеров обошлась в 175 тысяч гривен, так что в целом новая крыша обошлась примерно в 410 тысяч гривен.

Теперь владельцы думают, за что браться дальше – за фасад или за забор и ворота.

Они также показали дом до и после ремонта и считают, что разница выглядит значительной.

В то же время этот случай показывает, что покупка старого дома в селе – не всегда бюджетное решение: иногда на ремонт приходится тратить в разы больше, чем на саму покупку.

Ранее УНИАН рассказывал, как украинка приобрела заброшенный 100-летний каменный дом на хуторе у польской границы – и, вопреки советам соседей, не снесла его, а превратила в уютный дом.

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