В Великобритании впервые откроют для публики туннели, которым 250 лет

Перед открытием в туннелях улучшат безопасность, установят современное освещение, навигацию и обеспечат комфортный доступ для туристов.

В британском городе Стурбридж впервые откроют для посетителей исторические подземные туннели, возраст которых превышает 250 лет.

Уникальный объект станет частью масштабной реконструкции Музея стекла и превратится в современную интерактивную туристическую достопримечательность, пишет The Independent. Как сообщили представители музея, эти туннели, которые на протяжении нескольких поколений использовали стеклодувы, будут оснащены технологиями виртуальной реальности и цифрового картографирования. Благодаря этому посетители смогут увидеть, как развивалось знаменитое стекольное производство.

Отмечается, что когда-то эти тоннели служили для хранения материалов и поддержания необходимой температуры во время изготовления хрупких стеклянных изделий.

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Перед открытием в туннелях улучшат безопасность, установят современное освещение, навигацию и обеспечат комфортный доступ для туристов.

Однако, точная дата открытия пока не называется.

Сейчас Музей стекла Стурбриджа знакомит гостей с более чем 400-летней историей стеклоделия. Одной из главных достопримечательностей является знаменитый "стеклянный конус" - высокая кирпичная печь, в которой мастера изготавливали стеклянные изделия. Подобные сооружения считаются уникальными для Великобритании: до наших дней сохранились всего четыре таких здания.

Кроме исторической экспозиции, музей демонстрирует работу современных художников-стеклодувов, а также хранит богатую коллекцию старинных изделий – бокалов, ваз, подсвечников и других предметов с изысканной гравировкой и декоративными элементами.

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